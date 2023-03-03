明道大學欠薪！員工組自救會　教育部要求9日前發薪

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一名自救會成員向中央社記者表示，學校積欠薪水，教職員工想法意見不一，因此成立自救會為學校教職員工權益把關，讓教職員工知道有自救會的存在，有需要就加入，同時整合大家意見形成共識。
成員指出，他們也希望了解學校未來的發展方向，因為學校財務出現問題，該發的薪水都沒有發，教職員工壓力很大，有人要養老婆小孩，也有人要繳房貸，因此才會決定組自救會。
成員說，董事會雖然很努力，但學校狀況一直無法穩定下來，校方一直說會有人捐款或挹注資金，但學校教職員工一直沒看到，像是發薪水等承諾都沒有實現，但他們認為明道大學以往招生的狀況不錯，現在校方對未來發展方向有新想法，他們也希望能表達教職員工的意見。
成員指出，目前自救會成員約有140人左右，中午開說明會整合大家的意見，再和學校進行溝通。
教育部今天稍晚以文字回應媒體，去年12月接獲教師陳情指明道大學欠薪，經發函督導後，校方於今年1月17日補發去年11月份的薪資。教育部持續追蹤，又於今年2月23日再度發函明道大學，限期於3月9日前確實發放去年12月起積欠的薪資，否則將祭出裁罰。
明道大學校方則回應指出，期待能和教職員工建立良好溝通管道，對成立自救會，學校予以尊重，營造董事會、學校與教職員工生三贏，讓學校永續經營。（編輯：陳政偉）1120303