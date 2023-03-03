Pokémon GO Plus +台灣7/14開賣！和皮卡丘一起睡覺抓寶

寶可迷們注意了！甫於2/27「Pokémon Presents」公佈的新裝置「Pokémon GO Plus +」，當時尚未公布台灣上市日期，讓心急的粉絲只能轉往代購，今(3)日終於有台灣的開賣訊息，The Pokémon Company 宣布將於今年7/14發售，台灣跟全球同步開賣，將由傑仕登代理公司貨，但目前售價尚未公布。
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Pokémon GO Plus +就像是Pokémon GO Plus、精靈球 Plus的裝置，和《Pokémon GO》連結後，玩家就不需一直看著手機畫面就能抓寶。而最新的Pokémon GO Plus +除了自動旋轉寶可補給站、投擲精靈球等功能，還新增了投擲超級球和高級球的功能，並具備自動投擲精靈球，之後將Pokémon GO Plus +放在包包裡也能直接捕捉寶可夢。
此外，Pokémon GO Plus +還可以測量自己的睡眠，睡前按下按鈕即可測量，蒐集到的睡眠資料可以和《Pokémon GO》、《Pokémon Sleep》連結並適用於遊戲。本裝置裡面還會有隻皮卡丘，會以可愛的聲音通知玩家早上起床和晚上就寢的時間，也會為哼唱搖籃曲，在一起睡覺變得親密後，能再獲得新的鬧鈴聲。而與《Pokémon GO》連結即可挑戰戴著睡帽的卡比獸特殊調查，《Pokémon Sleep》預計2023年夏季於iOS、Android平台上線。