《鬼家人》前傳漫畫爆紅！驚喜劇情有彩蛋 網：瞬間飆淚
本周票房已經飆破2.4億的強檔國片《關於我和鬼變成家人的那件事》好評不斷，總是把不敢相信掛在嘴邊的毛毛（林柏宏飾）對家人、老公的可愛形象深植人心，橘子集團旗下beanfun!漫畫星近來取得獨家授權，為毛毛量身打造，推出前傳漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，有不少電影片段的隱藏劇情公開，讓讀者直呼「瞬間飆淚」，2／28上線首周就搶佔漫畫星排行榜第一名寶座。
記者鍾怡婷/綜合報導
《在我變成鬼之前》是以毛毛為出發點的人物前傳漫畫，主要講述毛毛還未冥婚之前的故事。第一話劇情提到，毛毛在無意見聽到，阿嬤祭拜祖先時祈禱「希望我能活到看著毛毛結婚」，但毛毛卻不敢鼓起勇氣向阿嬤坦承性向，在回想起電影中冥婚的橋段，毛毛阿嬤哽咽表示，自己有守信用活到看孫子結婚，讓不少粉絲直呼「瞬間都要飆淚了」。
而毛毛在漫畫中被朋友帶去同志酒吧慶生，要獻出搭訕男人的首秀，最後一幕更疑似出現「前男友」家豪，也許接下來讀者有機會進一步瞭解，這對戀人之間的愛恨情仇。本次漫畫由漫畫星編輯團隊操刀編劇，結合狼七細膩畫風，將酒吧內燈紅酒綠的氛圍生動重現，養眼畫面更是誠意十足，除了身材精壯的猛男店員火熱上菜，店內客人也各有不同的迷人魅力，讓毛毛的開葷初體驗更加精彩。
《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》目前於beanfun!漫畫星獨家連載中，週二 11:00準時更新，預計六話。此外，beanfun! 漫畫星將在四月推出《人面魚：紅衣小女孩》漫改版，以及多重感官刺激的《我在便利商店撿到一隻男神》，更多資訊請鎖定「漫畫星報報」。