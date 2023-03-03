37歲綾瀨遙「濕身出浴照」流出！真實身材、白皙美背看光
37歲日本女星綾瀨遙出道至今20多年，美貌如初，膚況更是好得沒話說，去年底被傳出將與《初戀First Love》佐藤健結婚，令大批粉絲震驚不已。近日，她以一身黑色貼身禮服出席與木村拓哉合作的《The Legend & Butterfly》電影發布會，此外，她拍攝保養品廣告的「濕身出浴照」更是引起轟動，凍齡容貌讓大批網友讚翻：「爆炸美」、「狀態超級好」、「皮膚超好」。
記者郭佩蓉/綜合報導
綾瀨遙近日出席電影發布會，只見她將頭髮綁起，瀏海則是日本女生最流行的「濕瀏海」，妝容乾淨清透，水光感紅唇凸顯了她的好氣色，零瑕疵的膚況讓人眼睛為之一亮，她穿著一身黑色禮服，正面看起來氣質又優雅，貼身剪裁使真實曲線一覽無遺，轉過身更讓人目瞪口呆，大範圍「挖空」讓白皙美背全看光，引起大批粉絲無限遐想。
擁有白裡透紅、潔淨無瑕的肌膚，綾瀨遙自2012年至今，仍穩坐日本保養品牌SK-II代言人，在最新的廣告中，她穿著白色透膚襯衫，從水中慢慢浮現，皮膚由內而外散發的光澤美出新境界，這組「出浴照」曝光後，也讓大批粉絲忍不住直呼：「皮膚真好」、「這個狀態真的超絕」、「作為日本最受歡迎的女星不是沒道理，狀態好，自信又大方」、「氣質超好」、「18歲吧，太美了」。