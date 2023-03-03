范冰冰時裝周拚復出！白皙美背辣到全開 紅毯女王回歸了
41歲中國女星范冰冰，因2018年逃漏稅以及陰陽合同案，遭到中國官方封殺後成為劣跡藝人，演藝事業被迫中止。不過，范冰冰仍積極在海外尋求復出機會，不僅憑著電影《綠夜》走上柏林影展紅毯，近日更現身法國巴黎參加時裝周，超辣造型立刻奪走全場目光，狀態好到不行，獲得粉絲一致好評。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，義大利服裝品牌Schiaparelli，近日邀請范冰冰出席巴黎時裝周，只見范冰冰一身黑色絲絨禮服，搭配浮誇又亮眼的金色配飾，再加上復古的黑色髮帶以及火熱紅脣，讓原本皮膚白皙的范冰冰，顯得更加迷人耀眼，腰線、美背也映入眼簾，似乎宣告「紅毯女王」正式回歸。
此外，繼日前和「台灣第一名媛」孫芸芸、德國時尚博主Leonie Hanne、「最火亞洲時尚臉孔」新加坡博主YOYO CAO同框後，范冰冰這次更與美國巨星Jared Leto，以及創意總監Daniel Roseberry合影，氣場十分驚人。
粉絲也紛紛留言，「我冰到哪裡就是焦點」、「亞洲找不到第二個能媲美妳的了」、「美到頂了，就算10年不出來，也沒人能佔據冰冰姐的位置」、「狀態好到爆炸」、「我的女神就是美」。