3年砸逾10億！農委會推禽舍改建升級　4月起開放申請

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張經緯指出，目前產業面臨困境，包含禽舍老舊、經營規模小、生產效率差、雞農老齡化，轉型意願不高、氣候變遷，禽流感疫情、動物福利議題、雞糞清運及臭味、環境髒亂，生物安全不佳、計畫生產及資訊透明化不足，因此政策推動將朝向禽舍重建升級、智慧永續設備導入、雞糞處理資源化、投資補貼4大方向。
禽舍重建升級方面，張經緯提到，輔導養禽場傳統開放式禽舍重建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，加速禽舍升級現代化，可提升禽場生物安全自
主防疫及經營效率，有效解決雞糞去化，改善禽舍環境衛生，降低疫病傳播風險。
農委會計畫，針對禽舍改建輔導工作，將輔導畜牧場登記5萬隻以下規模的傳統開放式禽舍改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，禽農申請開放式禽舍改建為非開放式禽舍，將補助2分之1，最高不超過450萬元，另改建為密閉水簾禽舍，也補助2分之1，最高不超過1000萬元，預計112年至114年投入共10.5億元；5萬隻以上提供專案農貸2年免息補貼，降低農民資金負擔
另購置智慧永續設備，可望紓解基層勞動力不足問題、強化飼養管理科技及生物安全防護，還可提升家禽生產智慧化水準，達成精準管理，農委會祭出最高有100至500萬元補助，或污染防治等設施工作，最高有500萬元的補助額度，未來3年預計投入共3.85億元。
針對雞糞處理資源化，張經緯說，提升畜牧廢棄物再利用率及處理效能，可降低異味與疫病風險、改善農村整體環境，促進產業永續經營，未來3年將投入共4.3億元。
至於飼養規模5萬隻以上的養禽場，農委會則提供專案農貸2年免息補貼，辦理禽舍改建的政策性專案貸款，搭配雞蛋友善生產，包含豐富籠飼、平飼，其中雞蛋友善生產系統類最高貸款額度達到5000萬元、利率1.415%，如提升家禽產業經營類，最高貸款額度則為4000萬，利率1.665%。
農委會副主委杜文珍坦言，禽舍升級只是第一步，不一定能完全解決雞蛋供應問題，還是要面對氣候、禽流感等因素影響，且每日的生物安全操作也很重要，預計4月1日起就能開放農民申請。