王子、郭雪芙緋聞爆「第三者介入」 謝金燕承諾當糾察隊
實境節目《來吧！營業中》第二季「星之沙龍」將於明（4）日全台首播，謝金燕、楊銘威、王子（邱勝翊）和謝依霖（Hold 住姐）等人，今（3）日一同出席記者會。淡出螢光幕許久的謝依霖一露臉就開始大爆料，先是虧擔任總監的謝金燕愛哭，隨後又說自己在節目中和王子、擔任小幫手的郭雪芙談三角戀，不過王子依舊低調，表示對此事沒有什麼特別的看法，而謝金燕則承諾若收視率好，會告訴大家王子、郭雪芙是否真的在熱戀。
記者侯家瑜/台北報導
從釋出的預告片中可以看到，郭雪芙降臨星之沙龍擔任小幫手，與緋聞對象王子同台，儘管2人從沒認愛，搞笑擔當謝依霖依舊在他們相見歡時趁機湊對，笑說：「大家抱一下！」也讓一旁的修杰楷笑到不行。 而今天謝依霖還脫口自己與王子、郭雪芙在節目中談三角戀，王子受訪時無奈地笑說：「我沒有特別的看法。」一旁的楊銘威先是出來擋刀，提醒謝依霖說的話不要輕易相信，隨後謝金燕也救援：「那個『謝』是謝金燕，不是謝依霖。」還脫口若收視率不錯，就會幫大家搞清楚郭雪芙、王子之間，是否有真感情，還強調自己出自於真心。
擔任調酒師的楊銘威，這次在節目中也首次幫老婆方志友洗頭，但為了討老婆歡心，他故意將老婆沾滿洗髮精的頭髮，甩到她臉上，不過此惡整之舉似乎引來爭執，謝金燕爆料方志友到場錄影當天，與楊銘威差點原地離婚，謝依霖更說：「連離婚協議書都拿出來了！」不過楊銘威澄清當天回家後，沒有發生任何事，低調帶過此事。