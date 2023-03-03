為經典賽選手充電 饗食天堂多元料理兼顧營養與味蕾

睽違10年，2023世界棒球經典賽(WBC)重返台中，A組預賽3月8日至12日將在洲際棒球場開打。台中市歷經半年籌備，不僅場地優化及設備升級，基於民以食為天，各國球員的飲食需求也備受重視。今天，經過評比成為經典賽台灣分組賽球場指定膳食承辦的饗食天堂，首度公開兼具客制化與台灣味的球員膳食，豐富且多樣化，饗食天堂有信心打場漂亮的美食外交。
記者金武鳯/台中報導
在台中舉辦的經典賽，包括熱身賽及A經預賽，前後近十天賽程裡，如何解決來自世界各國球員的飲食需求，也是重要的籌備工作。經台灣賽事承辦單位中華民國棒球協會與悍創運動行銷，嚴格試菜評比，擁有豐富自助餐經驗的饗賓餐旅旗下品牌饗食天堂脫穎而出，負責世界棒球經典賽台灣分組賽球員球場指定膳食。
饗食天堂表示，WBC經典賽是台灣重大賽事，饗食天堂不缺席。在獲選後，即動員前線加後勤一共近三百名人力備戰，提供多元料理供應與品管維護，規模堪稱台灣棒球場第一。悍創運動行銷預估，按照賽程規定，每天將提供930份餐點，且為配合球員及工作人員活動區域的不同，將分五區域供餐。饗賓餐旅品牌策略部副總李仲康表示，為維持餐點品質，一律嚴格控管每個食材的新鮮度，熱食超過2小時即不能再使用，不僅要維持品質，也啟動惜食計畫，少量供應多次提供，確保球員無論在哪個時間點，都能享用最新鮮且美味的餐點。」
今天饗食天堂首次公開球員膳食，有特別增加生產線開發的雜糧餐包、義大利麵、燉牛肉及蔬菜、現榨果汁及咖啡甜點等。李仲康表示，膳食提供除針對球員的營養需求及飲食習慣，譬如賽前提供輕食、賽後替球員補充足夠蛋白質及澱粉，還參考不少國際賽事的餐點，提供至少兩肉、兩澱粉、兩蔬果，並且排除帶殼海鮮以及人造奶油製品的食材。
品牌督導李光大表示，為兼顧各國球員飲食習慣，也提供客制化餐點，譬如義大利球隊堅持蕃茄醬口味的麵食，荷蘭球隊希望清淡蔬食等，當然台灣美食也不能缺席，除了採用在地食材，也提供台味炒飯及鹽焗雞等，要用台灣尚青食材及道地美食，打一場漂亮的美食外交。