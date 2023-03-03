母湯拖欠車貸！福特申請「自動回收」專利：可接管你的車
外媒披露，美國汽車大廠福特汽車（Ford）申請了1項特殊的專利，叫做「收回車輛的系統和方法」，目的是讓車輛回收過程更加順利，讓那些沒有按時繳納車貸的車主，將會遇到意想之外的麻煩，汽車甚至能夠自動開去報廢回收場。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《The Drive》報導，福特申請的專利是為了讓收回車貸更加順利，這個系統可以安裝在福特未來的任何車型上，只要車輛能夠聯網就可以運作。如果車主沒按時繳車貸，系統就會自動發出警告，若警告被置之不理，系統會關閉一個或多個車輛的功能，包括GPS、收音機、空調等等，都可以控制。如果車主對這一切都不在乎，那車輛甚至可以自行反鎖，讓車主無法開啟。
對於那些配有自動駕駛或半自動駕駛功能的車輛，系統甚至可以移動車輛，以方便拖車拖走車輛，將車輛送往扣押機構；在極端的情況下，比如判定執行扣押的成本在財務上比報廢價值還高的話，那麼會直接將車輛自動行駛到報廢回收場。
《The Drive》報導最後指出，申請專利不代表福特馬上就要做這件事，事實上相反，這很可能不會在短期內實現，但可以看出福特內部有在認真評估這方面的事情。而這所代表的意涵，也著實耐人尋味。