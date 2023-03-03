漢堡王「花生安格斯堡」回歸！浮誇6倍厚牛肉花生控必吃
漢堡王「花生系列」重磅回歸！除了熱門的4夯品重新開賣外，還有新品美式花生雙層安格斯牛肉堡，漢堡王安格斯牛肉排標榜是一般牛肉三倍厚，二層更是「浮誇6倍厚」，從本月開始限時連吃2個月。同時，愛吃速食的饕客有福啦！為了響應WBC世界棒球經典賽開打，必勝客3/1～3/12限時12天外帶「8款大披薩天天只要199元」好康。
記者鍾怡婷/綜合報導
本次漢堡王開賣五項花生醬系列商品，經典回歸的四項包括美式花生重磅雙牛堡、美式花生重磅雙層辣雞堡、美式花生雙層脆雞堡、美式花生牛肉堡。擔心只吃單層肉不過癮，漢堡王也首次推出「美式花生雙層安格斯牛肉堡」，加量加厚超滿足！
當肉排淋上「神奇顆粒花生醬」，花生溫潤濃郁的甜味，意外和蔬菜的清新十分搭配，再加上培根與起士提味，共5款花生美味堡登場，從本月開始限時連吃2個月。
同時，為了響應WBC世界棒球經典賽開打，必勝客為中華隊拚「必勝」祭出超強優惠，3/1～3/12限12天，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。