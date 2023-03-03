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經典賽／荷蘭打線超強勁！大聯盟級內野要小心

▲荷蘭隊明星游擊手Xander Bogaerts（圖／美聯社／達志影像）
▲荷蘭隊明星游擊手Xander Bogaerts（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

第五屆WBC經典賽將於下週正式展開，在台灣台中市洲際棒球場舉辦的A組賽事打頭陣，除了地主中華隊外，還有荷蘭、古巴、巴拿馬與義大利等勁旅將爭取兩張進入日本複賽的門票，本屆賽會荷蘭隊由科羅拉多落磯隊打擊教練Hensley Meulens擔任總教練領軍，有4位現役大聯盟選手壓陣，其中能擺出「全大聯盟級內野」是荷蘭隊最大的優勢，強大的打擊火力將會是其他4隊必須注意的關鍵。

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荷蘭隊內野的最大咖球星，就是來自荷屬阿魯巴島，休賽季跟聖地牙哥教士隊簽下11年長約的明星游擊手Xander Bogaerts，去年賽季他入選生涯第四次全明星賽，整季打出.307/.377/.456的打擊三圍，以及15轟、8次盜壘，預計會扛起本屆荷蘭隊的中心打者。


除了Bogaerts以外，荷蘭內野另一位現役大聯盟選手是來自荷屬庫拉索島的前明星二壘手Jonathan Schoop，雖然去年賽季效力於底特律老虎隊打出生涯低點的成績，但生涯5度單季超過20轟、累積174支全壘打的長打火力仍不容小覷，其餘包含Didi Gregorius、Andrelton Simmons也都是大聯盟名將，去年賽季都有在大聯盟賽場出賽的紀錄。


荷蘭隊外野也有不少老將壓陣，曾在日本職棒創下單季最多支全壘打、60轟的「巴冷天」Wladimir Balentien，38歲的他宣布在打完這屆賽事就會引退，還有另一位也是38歲的老將Roger Bernadina，曾在2019賽季來台效力中華職棒Lamigo桃猿，同樣有許多台灣的球迷對他不陌生，另外去年賽季曾在大聯盟出賽的前頭號新秀Jurickson Profar與克里夫蘭守護者隊Richie Palacios也都是大聯盟等級的好手。


不只內、外野有大聯盟等級的球星，荷蘭隊捕手陣容也有Chadwick Tromp這位大聯盟等級的選手，雖然去年賽季曾在亞特蘭大勇士隊出賽一場比賽，仍預計會扛起本屆賽會荷蘭隊的主戰捕手。


但是在投手陣容的深度就是荷蘭隊較為不足的一點，資歷最顯赫的Derek West層級目前只到2A，還有一位曾在2014賽季來台加盟統一獅隊的Shairon Martis，雖然他有大聯盟經驗，但已經10年沒有在大聯盟出賽的紀錄，本屆賽事各隊與荷蘭的奪勝關鍵，將會是能不能封鎖住他們強大的打擊火力。



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