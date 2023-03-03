阿嬌不捨接回「離家30年重病老爸」！媽回一句惹哭全場
知名節目主持人阿嬌（謝雅琳）樂觀開朗的形象深植人心，過去曾和資深藝人阿西（陳博正）主持《台灣尚青》而廣為人知，近日她發文談到父母親的關係，透露其實雙親早在30年前離婚，但外遇的父親生病後卻被女友一腳踢開，阿嬌也只好把父親接回家照顧，同住的母親得知後僅淡淡地回「也只能這樣了」，但其實背後藏了許多心酸故事，讓阿嬌聽完感慨喊：「女人真的不能活得太委屈，不然真的會生病。」
記者賴禹妡/台北報導
阿嬌1日在臉書上透露，父母30年前離婚，之後父親搬去高雄，母親則到台北和阿嬌同住，然而父親4年前生了一場重病，雖然已經痊癒，但當時的女朋友不想照顧他，父親便提出想和阿嬌一起住在台北的要求，阿嬌也詢問母親意見「媽，爸爸說他要回來跟我們住，可以嗎？」但母親聽完只是靜靜地看著她，接著無奈嘆「也只能這樣了」。
阿嬌表示，原來母親其實不想再和父親一起生活，但因為心疼她南北奔波才勉強答應，事後更得知，父母離婚的原因並非個性不適合，而是父親過去對家庭十分不負責任，「爸爸對媽媽在婚姻、感情上，都做過很多很荒唐也很傷害媽媽的事」。
「因為看了媽媽我才覺醒，女人真的不能活得太委屈，不然真的會生病」阿嬌得知媽媽過去的遭遇後，奉勸大家心軟善良要有界線，「如果你還對著不懂得愛你的人討愛，那就是自討沒趣、自尋煩惱、自取其辱，所以千萬不要一再心軟原諒不愛你的人了」，同時也有感而發提到，人不應該被血緣關係綁架，陷入其中無法自拔，「不需要糾結在不愛的關係裡，記得照顧好自己，照顧好愛你的人，無法改變的別人，那就放生吧」。