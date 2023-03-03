MLB／「少睡也要看！」　天使教頭超期待大谷經典賽表現

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除了代表日本武士隊的大谷翔平外，天使隊還有包含即將來台代表義大利、巴拿馬隊參賽的內野手David Fletcher與投手Jaime Barria、擔任「美國隊長」的Mike Trout、代表墨西哥隊的Patrick Sandoval、代表委內瑞拉的Luis Rengifo、Jose Quijada、代表以色列的Zach Weiss、代表哥倫比亞的Gio Urshela與代表多明尼加的Carlos Estevez，除了選手以外，內野教練Benji Gil也將擔任墨西哥隊的教頭，參與本屆賽事。
曾代表美國隊出征1992年巴賽隆納奧運棒球項目的Nevin，坦言「穿上國家隊的制服很特別」，他也十分鼓勵對於是否參加國家隊仍猶豫不決的選手們，希望他們都去參賽。
Nevin也表示，他已經迫不及待的想等到所有天使隊球員回到春訓基地，並分享他們的參賽經歷，Nevin還說，無論在什麼時間，他都會努力起床看直播，觀看自家子弟兵在賽會中繳出的表現。
大谷翔平所屬的日本隊在B組的首場比賽，將會在美國時間9日凌晨三點展開，對手是中國隊，Nevin笑說「我可以少睡一點，設定鬧鐘為了看比賽」，並坦言非常開心能看著大谷參與本屆經典賽，他有跟大谷說「玩得開心」，也會十分期待他回到球隊。
雖然把大谷的所有調度全都交給日本隊教練，但Nevin不打算完全放過大谷，開玩笑說「若他打出全壘打，我會傳一些好笑的表情符號，或是有趣的小影片給他，我存了一大堆東西要傳給那些傢伙」。
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