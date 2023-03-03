木村拓哉傳離婚？女兒節出門1舉動 工藤靜香同步曬恩愛
日本「不老男神」木村拓哉日前被媒體《Friday》爆料將和工藤靜香準備離婚，而工藤靜香也對媒體笑說：「大家想怎麼寫都可以！」引發外界討論。不過，今（3）日正好是日本女兒節，木村拓哉也特別出門買桃花慶祝，工藤靜香不僅親自為家人準備大餐，還曬出老公買的桃花，間接讓傳聞不攻自破。
記者詹鎰睿/綜合報導
木村拓哉今日在個人IG上宣傳電影《THE LEGEND & BUTTERFLYI》，隨後也分享他出門遛狗、買桃花的照片，準備和家人們一同慶祝日本女兒節。另一方面，工藤靜香先是宣傳自己的NHK音樂節目後，再貼出家庭賢妻日常。
可以看到，工藤靜香除了煮雞肉以外，還貼出女兒節必吃的散壽司，以及老公木村拓哉買回來的桃花，顯現兩人感情十分穩定，也間接打破外界有關離婚的傳聞。
據《Friday》2日報導，透過富士電視台員工得知，木村拓哉與工藤靜香在1月就傳出要離婚，現在就等木村拓哉的新電影《THE LEGEND & BUTTERFLYI》上映，以及新劇《風間公親 -教場 0-》開播前才會宣布，由於富士電視台跟傑尼斯事務所關係不錯，傳聞曝光後已經讓許多記者開始著手調查，引發關注。不過隨著兩人的IG限動曝光後，才讓許多粉絲鬆了一口氣，紛紛在推特上轉傳夫妻倆的最新近況。