《富都青年》吳慷仁捲入命案！沒身分、國籍陷身世之謎
台馬跨國合作電影《富都青年》是金馬影后李心潔首度出任監製之作，由金鐘影帝吳慷仁及馬來西亞演員陳澤耀主演兄弟檔，吳慷仁為了完美詮釋土生土長的馬來西亞人，特地提前2個月赴馬來西亞實地考察，甚至減重多達8公斤以上。片中吳慷仁身分不明還捲入命案，深陷水深火熱情況。
記者黃雅琪/綜合報導
《富都青年》故事講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國外勞的富都巴剎社會底層中，苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的啞巴哥哥，甘於接受命運的安排，陳澤耀則演出不願向現實低頭的弟弟，卻因為兩人尋找原生父母和出生證明的過程中，捲入了一場命案，而陷入水深火熱的命運捉弄。
金鐘影帝吳慷仁為了完美詮釋土生土長的馬來西亞人，特地提前2個月赴馬來西亞實地考察，了解當地人生活，並與演弟弟的陳澤耀培養感情，為了角色努力瘦身和曬黑，減重超過8公斤以上，還把自己曬黑到還被當地人以為是同鄉，對他講馬來語，成功擺脫台味。
《富都青年》今傳出入圍瑞士佛瑞堡影展的劇情片國際競賽單元，吳慷仁開心在臉書分享：「太棒了，富都青年慢慢要跟大家見面了，期待，很多收穫與回憶的馬來西亞拍攝，不可思議的2022，真的辦到了，要聊起來真的可以三天三夜，滿滿的愛在馬來西亞。」
《富都青年》入選瑞士佛瑞堡影展的劇情片國際競賽單元，將與另一部台灣電影的《流麻溝十五號》共同角逐獎項。《富都青年》預計將於今年2023年下半年上映。