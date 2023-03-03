今日新聞》劉勇嘉／尋找國民黨的靈魂

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例如，國民黨最近為了郭台銘是否可以回國民黨參選總統，又吵的沸沸揚揚，甚至提議要啟動同舟計畫2.0，讓郭董可以搬師回黨。時間拉回去2019年，國民黨讓失聯黨員郭董光榮入黨參加初選，不料輸給韓國瑜後，郭董又霸氣退黨。
更有甚者，朱主席上台後，讓充滿爭議的花蓮王傅崑萁同舟回黨擔任中常委來擔任選戰操盤手，此舉不知當年代表國民黨參選花蓮立委落敗的王廷升作何感想。此外，在去年苗栗縣長長選舉，時任縣長徐耀昌更毫不避諱的力挺脫黨參選的鍾東錦，根本視黨中央於無物。
由此看來，只要有實力，就可以來去國民黨自如，那些大人們如此，台南地方議員當然就有樣學樣，國民黨的副議長竟然自己帶頭跑票，反正沒有車輪牌，也可以順利連任；而根正苗藍的黃復興議員，則背叛最忠貞的眷村榮民伯伯，此情此景，在台灣政治發展史更聞所未聞。
最後，國民黨說要台南正副議長自行下台，說台南是黑金城市，那涉入宜蘭土地開發弊案的縣長林姿妙，怎麽沒聽到國民黨要求林縣長下台的聲音呢。筆者以為，國民黨的敵人從來不是民進黨，而是自己的雙標，總是檢討別人，而不檢討自己，反而讓這個百年老黨，失去了黨格、黨魂。
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