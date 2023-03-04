經典賽／中華隊緊張囉！古巴隊完全體將抵台參戰

王冠閎100自摘金　卻出現暇疵、不滿意

▲傅堃銘這次春季賽包辦200、400混雙金。全國游泳協會提供
▲傅堃銘這次春季賽包辦200、400混雙金。全國游泳協會提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023春季游泳錦標賽今於台中市北區國民運動中心展開第二日賽程，今起開始有10歲以下小小泳將參賽，今年共有多達1208人參賽，從上午8點半就展開預賽賽程，讓池畔相當熱鬧，在主力選手中前一天200蝶表現突出的泳壇「歐爸」王冠閎今100自決賽雖出發雖略有暇疵，但仍以50秒83摘金；而最引人注目的高中潛優小將傅堃銘今於200混再游出全場最佳，兩天下來已經包辦200、400混雙金，他更揚言：「4月全中運要拼亞運標！」

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傅堃銘來自東奧國手王星皓母隊的台中市東山高中，兩年前就被送到國訓一整年做為王星皓的陪練。屬於大賽型的傅堃銘在去年6月就在法國舉行的世界中學運動會中於400混游出個人最佳的4分24秒17，為台灣奪下唯一1面游泳金牌，但其實傅堃銘是患有亞斯伯格症的小孩，但他現在已經走出罕見疾病的困擾，並且積極正向面對，他說：「其實這種病是會加強你個性的某一面，而我一向是很外向的人，反倒因為這個病對我變得更加外向，其實對我的游泳訓練並不會有太大的影響。」

傅堃銘這次也剛以潛優選手身份到日本靜岡移訓回台，這次在春季泳賽第一天400混游出4分24秒83毫無意外摘金，成績超越了去年全中運的4分26秒11，只是距杭州亞運參賽標準4分22秒86還有些許距離；今200混上午預賽也游出全場最佳2分07秒16(亞運標2分02秒09)，下午決賽再飆出全場最佳的2分04秒37，但傅堃銘說：「應該還可以更好，因為在日本集訓多以技術訓練為主，練的量雖然多，但以姿勢調整為主，而且剛回來也比較疲勞。」

但2分04秒37對傅堃銘還是有另一個意義，他說：「去年從5月全中運後狀態一直不好，感覺抓不到自己的狀態，自己覺得是因為過去在國訓做了不少重訓，回到母隊後重訓相對減少，肌力也有點流失，但經過這次去日本移訓和春季的成績，我自己覺得4月全中運只要做好肌力，我自己覺得很有機會達亞運標。」

另一個比較可惜的是前一天表現精彩的東奧國手王冠閎，今只有參加18歲組男子100自，王冠閎在前年成大全大運才創下100自49秒52的全國紀錄，今上午預賽小試身手游出51秒69，但下午決賽起跳出現暇疵，他說：「一般站上台我會用腳大姆指扣住起跳台後再起跳，但沒想到還沒扣好就起跳，出發就慢了一步。」

100自一起步有暇疵下，「你看我前面游24秒8或9，就知道我前半程沒有準備到最完善，影響到心情後，沒有比賽的感覺，過程不順下，接下來就以穩穩守住金牌為目標，當然對成績並不滿意。」教練黃智勇卻認為冠閎在這樣的條件下表現「已經不錯了」，他說：「這次比賽人數很多，下次決賽包括裁判等人都是沒有休息就直接開始，冠閎上午比完回去休息也快2點，下午也沒什麼熱身就下場，除了出發略有缺點外，有這成績已經是難能可貴了。」

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