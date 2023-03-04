UBA／15：0一波流帶走　世新大學終結輔大四強夢

我是廣告 請繼續往下閱讀
壓軸對政大，張俊生說；「我的腿是必須休息，但還是想打，且一定會賽前熱身，只是上不上場，將視情況而定。」
教練、球星同聲一調，就是明天政大對世新之役前，變數很多，也即另一強健行複賽最終會拿幾勝、排第幾，都牽動政大、世新的壓軸對決，特別是「贏或輸的策略」。
輔大一路壓著世新打，第三節末最多41：32領先9分，世新跨節15：0後47：41超車，輔大雖又追成49：49，世新又一波9：0，含張俊生三分球，兩度領先9分，決勝期張俊生再飆2外線，單節3枚，領軍最終7分逆轉。
陳將双13分7籃板，「双生配」合計34分，外援丹尼爾8分17籃板，也功在贏球，陳將双說：「今天主要是串連隊友，送7助攻，贏球最重要。」
教練何正峰說：「前三節漏輔大太多外線，之後加強防守，連造成輔大失誤，得以翻轉，且雖有高度優勢、但內外連結欠佳，幸最後張俊生跳出。」
輔大只打三十幾分鐘好球，三分球32投中9，大二後衛彭冠綸三分球5投中2拿18分3籃板5助攻，本季最佳，李沛澄3外線得11分，王翊帆8分10助攻，外援凱德爾6分10籃板7抄截。
教練楊哲宜說：「被一波帶走，連7失誤太傷，加上決勝期被張俊生飆三分彈，一再提醒大家，寧讓他切入拿2分，也不能給投三分，就是一漏再漏。」