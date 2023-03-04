經典賽／中華隊緊張囉！古巴隊完全體將抵台參戰

UBA／15：0一波流帶走　世新大學終結輔大四強夢

▲世新大學張俊生21分4抄截。官方提供
▲世新大學張俊生21分4抄截。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第三節末最高落後9分，近兩季及本季預賽都第二的世新，跨三、四節一波15：0帶走，含鎮隊「双生配」張俊生、陳將双各5、4分，「雙洋」庫克、丹尼爾禁區6分，最終66：59力克輔大，第5勝人袋，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽累計5勝1敗，繼政大後晉級，且同樣是109學年起連3季晉四強。反之，預賽第四輔大累計2勝4敗，確定無緣重返四強，4日末役逢文化，只攸關5至7排名。 

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先發38分鐘三分球12投中5，也是連2場飆5球，拿全隊最高21分的張俊生說：「昨天對臺藝第一節即撞傷的右大腿有好一點，但仍很痛，可是我更想打，因贏球就晉四強，所以硬撐到底。」

壓軸對政大，張俊生說；「我的腿是必須休息，但還是想打，且一定會賽前熱身，只是上不上場，將視情況而定。」

教練、球星同聲一調，就是明天政大對世新之役前，變數很多，也即另一強健行複賽最終會拿幾勝、排第幾，都牽動政大、世新的壓軸對決，特別是「贏或輸的策略」。

輔大一路壓著世新打，第三節末最多41：32領先9分，世新跨節15：0後47：41超車，輔大雖又追成49：49，世新又一波9：0，含張俊生三分球，兩度領先9分，決勝期張俊生再飆2外線，單節3枚，領軍最終7分逆轉。

陳將双13分7籃板，「双生配」合計34分，外援丹尼爾8分17籃板，也功在贏球，陳將双說：「今天主要是串連隊友，送7助攻，贏球最重要。」

教練何正峰說：「前三節漏輔大太多外線，之後加強防守，連造成輔大失誤，得以翻轉，且雖有高度優勢、但內外連結欠佳，幸最後張俊生跳出。」

輔大只打三十幾分鐘好球，三分球32投中9，大二後衛彭冠綸三分球5投中2拿18分3籃板5助攻，本季最佳，李沛澄3外線得11分，王翊帆8分10助攻，外援凱德爾6分10籃板7抄截。

教練楊哲宜說：「被一波帶走，連7失誤太傷，加上決勝期被張俊生飆三分彈，一再提醒大家，寧讓他切入拿2分，也不能給投三分，就是一漏再漏。」

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