UBA／昔日建中高材生　他14＋8率隊奪首勝

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197公分、出身升學名校北市建國中學、上季幫建中拿下HBL乙級冠軍的郭嘉安，主修大眾傳播，他說，功課班上數一數二，至於球場，他說：「繼預賽後今天再逢臺藝及阿拉薩，我沒在怕，一口氣給他3 鍋，但2次裁判吹犯規，只成功1鍋，我已很高興。」
從披建中戰袍拿隊史乙級首冠，郭嘉安一頭帥氣長髮，本季進文化開啟UBA生涯後，意外剪成超短近乎平頭，儼然「殺手」，他說：「我在建中打球蓄長髮，多少可把把妹，但現拚UBA一級，也是圓夢，焦點肯定回歸球場，儘管才大一，卻想證明自己。」
與賽16隊的大一生，幾都是新人王候選人，郭嘉安說：「留給世新、政大等大一球星去爭，我UBA第一年幫文化重返八強，今天又是複賽首勝，自己表現還OK，已很滿意。」
他說，在建中主扛禁區，進文化後射程愈拉愈遠，飆三分球更是潮流，他也不例外，次第轉型，防守強度更拉高，比方高中打HBL乙級，幾乎都守區域，現則盯人為主，體力體能很重要，幸學長楊保羅等多人一直調教，下季會更努力。
大四前鋒楊保羅，今天先發31分鐘，三分球5投中3拿21分，本季新高，僅次於108學年大一菜鳥預賽對高師大三分球5投中4拿23分，生涯第二高，也是繼昨天輸國體但他得18分含三分球4中2，連兩天得分上雙。
來自HBL甲級名校泰山的楊保羅說，複賽前4場超悶，有2場0分，另2場合計拿10分，昨天及今天此役終回神，特別是第四節最後3分38秒，臺藝56：61進逼時，飆關鍵三分彈，也是此節第二球，不再給對方機會。