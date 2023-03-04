UBA／撐滿40分鐘、狂轟32分打爆老東家　政大36連勝喊卡

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今天健行、政大對決此役，不僅「紅館」球迷塞爆，門口不得其門而入更大有人在，另就是在LINE TODAY的網路直播，共有14萬1485人收看，創UBA複賽近幾年來單日新高。
健行複賽末役將逢篤定無緣四強、且少傷兵主控陳力生的國體，健行再贏6勝1敗作收，就可在睽違4季後，再拿複賽第一，頭號種子晉月底小巨蛋四強決賽。
健行上次排複賽第一是106學年，之後107學年至110上季連4季，他們複賽各排三、二、四、二名，但107、108學年二連霸，拿複賽第一的106學年，則在最後冠軍賽意外不敵國體，退居第二，無緣繼105學年隊史首冠後二連霸。
反之，政大一戰中斷本季預、複賽20連勝、隊史新猷的跨季36連勝也跟著喊卡，吞下開季首敗，且付出的代價不小，因累計5勝1敗，明4日壓軸末役將逢同為5勝1敗的世新，無論誰贏，6勝1敗作收，與如稍早先贏國體的健行一樣6勝1敗，因兩隊都已輸給健行，健行篤定複賽第一。
除非4日健行爆冷輸國體，否則政大很可能中斷109、110學年連兩季複賽第一，本月底小巨蛋決賽平添變數，且如健行順利贏國體拿複賽第一，4日壓軸的政大對世新，只是決定複賽二、三名，都不影響小巨蛋決賽的25日準決賽對戰組合。
因如健行第一種子，目前4勝2敗的臺師，4日末役贏臺藝，5勝2敗都只排第四，也即準決賽臺師將逢健行，政大、世新則確定在另一場決賽遭遇，等同是4日雙方複賽在「紅館」壓軸賽後，21天後的小巨蛋準決賽，兩隊將再度對決，也是上兩季的冠軍賽戲碼，提前上演，且只有贏隊可晉26日冠軍賽，雙方連3季爭冠，大抵已不可能。
高錦瑋說：「昨天我個人生涯及健行隊史第一次被對手一名球員豪取49分射翻輸球，賽後有檢討，今天一路領先被追近，最後我一定得跳出，那記三分彈如同日前贏世新最後一擊的翻版，接著發現有空檔，切入左手幸運進球。」