校園徵才祭起跑！科技業仍霸榜新鮮人最嚮往產業

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而完整的個人履歷是找工作的敲門磚，然而調查顯示，有高達44.6%畢業生坦言，撰寫英文自傳最棘手，其次則是中文自傳(33.0%)及期望待遇(28.6%)，近期有人在論壇分享使用Chat GPT編修英文自傳的實用文章，獲得網友好評。1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，Chat GPT於2022年11月橫空出世，瞬間在全球爆紅，從寫程式、寫作文到寫履歷，幾乎都能快速給出答案，只要下對指令，就連英文自傳也能寫得有條不紊，吸引諸多求職者爭相使用。
不過陳尹柔也提醒，隱藏在人工智慧下的風險，其中包括資訊可能過時、語意不夠精準、爬文內容錯誤等，建議求職者透過Chat GPT產生履歷自傳，一定要親自檢閱校正，以輔助工具的心態使用，才能達到最佳效益。
人力銀行調查指出，今（2023）年新鮮人最想投入的產業依序是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業) 」以及「教育政府團體」。大學畢業生期待起薪能有33,308元，相較於去年的32,470元，增加了2.58%，而碩士畢業生的期待起薪為42,975元，相較於去年的41,694元，也增加了3.07%，換言之今年的畢業生求職心態稍為墊高，建議求才孔急的缺工產業，以此為徵才樓地板，提供有競爭力的薪資條件，有助於迅速補齊即戰力人才。
陳尹柔表示，全台校園徵才活動從3月起跑，許多知名企業都會進駐學校宣傳，包括大型金控、餐飲集團、半導體業及電信業等，建議畢業生及在校同學不妨利用此機會，搜集就業市場資訊並了解不同的企業文化，為職涯起步做好充足準備。