蕭茲訪華府晤拜登　深談俄烏戰爭及中國軍援隱憂

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登感謝蕭茲「強大又穩健的領導力」，以及對烏克蘭的支持；蕭茲則說，證明盟邦會在「有必要」時支持烏克蘭，且「不計時間長短」，這點非常重要。
拜登讚揚蕭茲增加德國軍費開支並擺脫對俄國能源依賴的決定，還說美德和其他盟邦將密切合作支持烏克蘭。
拜登說：「身為北大西洋公約組織（NATO）盟邦，我們正在讓北約變得更強大。」
美國近期宣布一項價值4億美元的新軍援計畫，將向烏克蘭提供彈藥及移動戰車和裝甲車的戰術橋樑。
美國官員表示，烏克蘭正在為俄軍未來幾週的新攻勢預做準備。
西方國家對烏克蘭的軍援，是基輔當局抵禦俄軍進攻、甚至收復失土的關鍵，但克里姆林宮表示，這類援助只會「延長衝突，並為烏克蘭人民帶來慘痛後果」。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，武器運交「為這些國家帶來沉重的經濟負擔，並為德國等國家的公民福祉產生負面影響」。
根據4名美國官員和其他消息來源說法，蕭茲訪美之際，美國正與盟友討論，若北京當局真對俄國提供軍事支持，將對中國祭出制裁。
目前美國和德國都尚未掌握中國向俄國提供武器的證據，但美國官員表示，他們正密切監控局勢。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120304
更多「俄烏戰爭一年」相關新聞。