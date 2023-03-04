今年驚蟄沒有春雷！全台乾冷極凍9度 下週又有鋒面報到
今（4）天清晨仍受北方雲系影響，夜間輻射冷卻發威，清晨全台最低溫落在新竹寶山，僅剩攝氏9.6度，白天陽光出現後又變回攝氏17.1度，晝夜溫差整整差了攝氏7.5度，請敏感民眾務必當心。天氣風險管理開發公司分析師柯聿寧表示，今天上半天因華南雲系影響，中北部地區雲量較多，北部、東半部、山區也有一些降雨的機會；不過柯聿寧也說，下半天又會有隨著大陸高壓遞補南下帶來乾涼空氣，雲量再度減少天氣回穩，情況將一直持續到週一，後（3/6）天「驚蟄」節氣也將不會有春雷，提醒民眾還是要注意早晚輻射冷卻低溫狀況。
記者汪睿琦/綜合報導
天氣風險公司柯聿寧表示，今天下半天大陸高壓遞補帶來乾涼空氣的狀況，將一直持續到下週一，中北部大致都是穩定的天氣，花東、屏東雲量較多，東南部有零星降雨機會。來到週二「驚蟄」節氣，柯聿寧表示「不會有春雷的機會」，研判是因為乾燥空氣南下所致。
氣溫方面，這週主要需要留意的還是在深夜到清晨時段，明顯的輻射冷卻作用下，清晨市區低溫普遍可降到攝氏12-14度，郊區、空曠地區及近山區仍然有機會降到攝氏10度或以下，日夜溫差都可達攝氏10度以上，溫度變化相當明顯。
週二後大陸高壓東移出海，全台各地開始轉為偏東到東南風的高壓迴流環境，雖氣溫也都會同步上升，但夜間輻射冷卻溫差還是存在，柯聿寧表示：「週日以前都還是這種日夜溫差大的天氣型態。」到了下週日預估又會有一波鋒面通過北台灣，帶來降雨影響北部地區；氣溫方面也還是須注意早晚輻射冷卻溫差。
全台好天氣不代表有好空氣，柯聿寧指出，風向轉變後西半部地區水平擴散條件普遍不佳，空氣污染物易累積，尤其早晚的垂直擴散條件差，污染物濃度更高，請呼吸道敏感民眾務必嚴防。