台大近450企業湧入徵才 陳文章指引學子兩產業趨勢
台灣大學一年一度的校園徵才博覽會系列活動於今（4）日盛大登場。今年總共約有310個企業共襄盛舉，今日的實體博覽會則有448個企業攤位參與，展區除了資訊科技、金融、集團、人力仲介、多元產業區之外，還設立「台大新創企業專區」及「國際人才培育與永續專區」，提供國內及外籍學生更多元和國際化的職涯選擇。另自3月7日至24日間，共有73場次的公司說明會及5場次的公司參訪活動，讓學生可以更深入了解企業文化與徵才資訊。
記者黃仁杰／台北報導
台大校長陳文章於開幕式中表示，面對「永續」和「AI」這二個產業發展趨勢，台大持續透過「未來大學」的推動，積極布局人才培育，希望協助學生透過各種學習機會和職涯輔導資源，在各專業領域中培養領袖人才，與企業人才需求接軌，共同帶動企業競爭力的發展。
台灣大學學務處職涯中心表示，台大校園徵才博覽會歷年以來都是人潮踴躍，為打破參觀與面談的時空限制，促進學生與企業間多元的互動交流，今年更優化線上與線下整合的徵才活動。像是同學自即日起至3月31日，只要利用手機掃描各企業攤位的QR code，就能利用線上虛擬數位博覽會平台與企業人資對談、交換名片、參加視訊徵才活動等…透過虛實互動，縮短學生與企業間的距離，提高企業界與人才端媒合的機會。
為引導學生個人適性職涯發展，今（2023）年首度開設「超前部署你的職涯」課程，培養學生在實習及就業前的職場必備能力，並增進跨領域的知識及解決問題的能力，共吸引300多人登記選課。相關課程未來還將再銜接與企業合作實習的「台灣引路人計畫」，促進學生跨領域學習及拓展實習經驗。