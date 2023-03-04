經典賽／大聯盟官網戰力排名　多明尼加美國日本分居前三

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這份榜單是由撰文的兩位作者Mike Petriello、Will Leitch共同排出，Petriello解釋選擇多明尼加為首位的原因，他認為雖然多明尼加打線的兩位大將José Ramírez與Starling Marte因為休賽季動手術錯過本屆賽事，但是仍可以排出像Julio Rodríguez、Juan Soto、Manny Machado的前三棒打者，打線中間還有Rafael Devers、Vladimir Guerrero Jr.與Wander Franco等明星打者，甚至Jeremy Peña、Willy Adames、Teoscar Hernández、Ketel Marte、Jean Segura和Nelson Cruz等名將都只能排到後段棒次，由此可見多明尼加隊的打線深度。
而且多明尼加不只打線超強，輪值還由去年國聯的賽揚獎投手Sandy Alcantara領軍，加上去年在世界大賽投出接力無安打的Cristian Javier與回春的資深老將Johnny Cueto，後援陣容也都是一時之選，包含Rafael Montero、Bryan Abreu、Camilo Doval、Diego Castillo、Carlos Estévez、Gregory Soto等各隊精英後援投手，讓作者Petriello直呼「不可思議」。
選擇美國為第二名則由另一位作者Leitch說明，他認為美國的打線有Trea Turner、Mookie Betts、Mike Trout以及Paul Goldschmidt等明星打者，打擊不是太大問題，但目前最大的問題是，投手群中沒有一位「王牌投手」，話雖如此，但美國的強力後援陣容能夠有效彌補這一劣勢，並直言美國跟多明尼加都會是這屆賽會的頂尖球隊。
Petriello隨即反駁了Leitch的說法，他認為「頂尖球隊」必須加入日本，也是他們在這份榜單上排第三的原因，雖然大聯盟外野手鈴木誠也因傷退出，但他們有目前世界上最好的棒球員大谷翔平，並與達比修有組成輪值，加上日本陣中其他球員包含村上宗隆、佐佐木朗希以及山本由伸等選手，都是「最高級別」的非大聯盟選手，所以日本的戰力跟上述兩名多明尼加及美國差距並不大。
而這份榜單的第四名到第十名依序為-波多黎各、墨西哥、委內瑞拉、古巴、加拿大、義大利與韓國，而兩人也選出除了這十隊以外他們認為本屆賽事的「黑馬球隊」，Leitch認為是荷蘭、Petriello則認為是哥倫比亞。
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