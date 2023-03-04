MLB／紅雀Mikolas絕好調！經典賽準備好了

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Mikolas表示「我現在感覺非常好，非常滿意最後兩局球的移動軌跡，對於出手點的時機也掌握得很棒，球的進壘點也十分不錯」，但Mikolas仍然希望能把自己變化球的進壘角度修正得更加犀利。
近幾個賽季Mikolas已經成為紅雀隊先發輪值的中流砥柱，近四個賽季有三年投球局數超過180局，共投了631.2局，拿下41勝34敗，防禦率僅有3.46，每局被上壘率也只有1.11，尤其在兩位先發大將Jack Flaherty、Steven Matz因傷接連倒下，Adam Wainwright高齡41歲的情況下，Mikolas勢必得肩負起更多責任。
入選本屆經典賽美國隊，Mikolas也表達出自己的想法「贏得任何金牌都會是夢想成真的時刻，尤其是代表美國隊的經典賽，我會非常自豪的代表我的國家及家鄉」，Mikolas還認為這屆的經典賽本質就跟打一場明星賽一樣。
Mikolas在2012年登上大聯盟後，度過三個不如意的賽季後轉戰日本職棒，加盟讀賣巨人隊，甚至在上屆經典賽舉辦時，他還在日本打球，但他在日本繳出好表現投回大聯盟後，在本屆賽事成為美國隊的一員，Mikolas坦言「這是個有趣的故事」，並且希望有更多的有趣故事，能讓他繼續在這本傳記中寫下新的一頁。
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