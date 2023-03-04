MLB／春訓就不讓了！小熊送教士一場無安打比賽

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本場比賽也是自2017年3月24日，洛杉磯天使以8位投手送給西雅圖水手隊無安打比賽之後，再次有春訓的賽事出現無安打比賽。
本場比賽小熊隊的先發投手是上週受到手臂疲勞影響的Justin Steele，他今天首度在春訓出賽，投了完美的兩局，僅用18球就抓到6個出局數，雖然沒被敲出任何安打，但也沒送出任何三振。
雖然Steele投出好投，但他在賽後仍稱讚了他的對手，認為教士隊今年的打線非常豪華，並且指出當他在小聯盟時就常常面對到教士隊的前兩棒打者Trent Grisham、Jake Cronenworth，再加上第三棒的Manny Machado，他很開心能在小聯盟以外的賽場再次與他們對決。
Steele退場後，小熊隊依序推出Javier Assad、Brad Boxberger、Adbert Alzolay、Jeremiah Estrada、Cam Sanders以及Nick Burdi接力封鎖了教士隊，但其實教士隊在6局時曾有機會打破無安打的狀況，José Azocar的試圖短打以及Jackson Merrill的右外野飛球都險些讓小熊隊無安打比賽不保，但最後都被小熊隊成功守下。
對於春訓吞下一場無安打比賽，教士隊教頭Bob Melvin坦言「雖然這只是一場春訓比賽，但是整場沒有打出安打不會讓我們覺得好受，我們不會掛著笑容回家」。