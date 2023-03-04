中職／統一獅公布上半季主題日！與攻城獅再度雙獅合體

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今年度統一7-ELEVEN獅上半季週末假日賽事，球隊行銷特別規劃4月3日~4月9日「1號英雄開戰，強獅來襲」、4月22日~23日「棒籃雙獅-1 童趣冒險」、5月12日～14日「府城獅吼宮-吼力發大財」、6月3日~4日「大力水手POPEYE Baseball Day」、6月13日~6月18日「臺南400-府城市民日」，五大行銷主題活動，其中包括各式不同類型行銷活動規劃，給球迷不一樣的棒球體驗。
2023統一獅上半季主題日賽事門票，將於3.6(一)12:00~3.8(三)11:59開放2023年獅卡會員優先購票，3月8日(三)12:00~3月10日(五)11:59兆豐聯名卡優先購票，3月10日(五)12:00全面開賣。
本次開放預售門票場次為2023年統一獅主場上半季主場賽事，但 5月12日~5月14日共三場賽事，因活動細節細節尚待確認，將擇期公布另行開放售票資訊。
2023年統一獅與兆豐銀行聯合作，推出2023統一獅主場例行賽，線上預售及現場購票刷統一獅聯名卡購買內野全票享獨家限量 5 折起優惠。網路線上預售優惠票，採「限定區域」購買，平日提供 250 張，假日提供 1,200 張，數量有限，售完為止。而現場優惠購票使用兆豐卡或兆豐聯名卡，採現場提供之座位為主，平日合併計算 1,000 張，假日合併計算 1,000 張，數量有限，售完為止。