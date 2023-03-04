艾成逝世第200天！王瞳陪公婆露臉 堅強模樣惹心疼
今（4）日是艾成逝世第200天，艾成爸媽在王瞳的陪伴下，現身愛子與王瞳堂哥經營的艾叻沙餐廳，黃國倫、寇乃馨夫婦與張芸京也一同到場支持。艾成的媽媽今天面對鏡頭、媒體時有些生澀，不過氣色相當好，寇乃馨也透露艾成爸媽在痛失愛子後，格外堅強，並分享他們平常的療癒方式。
記者侯家瑜/台北報導
她感謝表示：「來到台灣的這幾天，很多很多朋友都來關心，讓我們感到非常溫暖，而且我們知道很多人和我們一樣，一直都很想念艾成，而且在想念艾成的日子裡，大家都一天比一天更愛他，真的讓我們感到非常安慰。」事實上，艾成爸媽昨天也特地到民視攝影棚，探班王瞳拍戲，還到胡瓜綜藝節目的拍攝現場觀看，王瞳笑說：「爸媽終於看到兒子，當時在台灣打拚多麼不容易。」也透露過幾天會帶艾成爸媽到去九份玩，因為他們喜歡吃芋圓。
黃國倫感性表示：「我覺得艾成沒有走，真正的死亡是被遺忘，艾成只是搬到另外一個國度，死亡不能隔絕我們的盼望。」寇乃馨也說黃國倫平時不是個熱情的人，「他對艾成很用心，已經把他當家人。」王瞳也透露現在到哪都會看到與艾成的真愛密碼「77」，而經過一次次的療傷後，她也逐漸轉換心態，「現在的想念跟悲傷都只是暫時的，我們都相信在天國相見。」坦言現在因為拍戲等工作，稍微忙碌後，崩潰的次數比較沒有這麼多。
寇乃馨透露先前到馬來西亞探望艾成家人時，爸媽的反應意外堅強，「我們一到他們家，艾成爸媽就一直跟我們暢聊兒子的成長史，爸媽的療傷方式，就是每天跟大家聊艾成，我們想用這種方式，讓大家知道我們沒有忘記他。」
另外，與艾成都從選秀節目《超級偶像》以冠軍身分畢業的張芸京，和艾成感情深厚，預計今年5月5號會發行2人的迷你專輯，且當天剛好是週五，湊巧與「京成兄妹」的真愛密碼「555」相符。