讚人大代表是最大民主選舉！北京：逾7成港人滿意國安法
中國本週末要在北京召開十四屆全國人大和政治協商會議（合稱兩會），新任人大發言人王超4日中午主持記者會，宣布本屆會議從5日開始、一連召開8天，除了一般議程，王超還自豪的表示，中國人大代表選舉是「世界上規模最大的民主選舉」，有極高的代表性。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，本屆兩會是習近平第3任期的開端，也將正式公告未來5年的領導團隊，本次議程共有9項，包括審議政府工作報告、審查計劃報告及草案、審查預算報告及草案、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告、審議最高人民法院工作報告、審議最高人民檢察院工作報告、審議國務院機構改革方案、選舉和決定任命國家機構組成人員。
說完開場詞後，王超回答中外記者提問，在關於人大代表構成方面，王超聲稱，中國的人大代表選舉是「世界上規模最大的民主選舉」，是中國全過程人民民主的生動實踐，中國的人大代表具有廣泛的代表性，每一個地區、每一個行業、每一個領域、每一個民族都有人大代表，各級人大代表中，基層群眾都佔有相當比例。
根據王超的說法，262萬多名基層人大代表中，工人、農民、技術人員占比為52.53%，而在2977名十四屆全國人大代表中，不僅55個少數民族都有代表，婦女代表也多達790人，工人農民出身的比例也高達16%。
關於香港局勢，王超則聲稱，國安法是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑，香港自國安法實施以來，維護國家安全的制度機制不斷完善，國家安全得到有力保障，社會秩序迅速恢復，營商環境也不斷改善，民調顯示有75.7%的香港市民對國安法實施成效感到滿意。