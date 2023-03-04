經典賽／陳鏞基單場4長打留名　本屆賽事是否有人能破？

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2006年首屆經典賽的比賽中，中華隊陳鏞基在首輪面對中國隊的比賽，單場敲出三支二壘安打以及一支全壘打，締造「單場四支長打」的驚人表現，而在歷屆賽事中，曾有8位選手有過單場三支長打的表現，上一位是前一屆賽事日本武士隊的山田哲人，但沒人能夠比肩陳鏞基的單場四長打表現。
同樣在首屆賽事，代表美國隊出賽的大聯盟傳奇球星「小葛瑞菲」Ken Griffey Jr.在面對南非隊的賽事中，單場狂轟7分打點，締造經典賽紀錄，並且還沒有人能追上。
本屆賽事代表荷蘭隊來台參賽的內野手Jonathan Schoop，其實也曾保持過一項紀錄，他在第三屆賽事當中，同樣代表荷蘭隊參賽，並且以21歲141天的年紀擊出全壘打，成為目前經典賽中最年輕擊出全壘打的選手，但今年賽事中有不少年輕球員參賽，有機會打破這項紀錄。
打擊方面還有Justin Morneau在第二屆經典賽兩度單場「四安打」的表現，目前也還沒有其他球員能達成，而除了打擊的部分，投球也有許多紀錄尚未被打破，包含Ubaldo Jiménez的單場10K、Fernando Rodney的賽會7次救援成功等，也都還在等待其他選手締造新猷。
日本武士隊的名投手松坂大輔，奪下兩座經典賽MVP的表現同樣寫下紀錄，在第一、二屆經典賽的最有價值球員都由他包辦，並且兩屆賽事都各拿下三勝，目前仍傲視群雄，因為還沒有第二位投手在經典賽歷史中拿下超過三勝的成績，但今年的賽事包含Robinson Canó與Marcus Stroman這兩位第三、四屆賽事的MVP都有參賽，若能在本屆賽事再拿下一座，就能追平松坂的MVP數量。
最後還有本屆賽事加拿大隊的教頭Ernie Whitt，他在五屆經典賽中都擔任加拿大隊的總教練，被他執教過的球員從Jason Bay、Morneau、Joey Votto、Russell Martin到Freddie Freeman，經歷了好幾個世代交替，可以說是經典賽「活傳奇」。
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