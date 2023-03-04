不滿《日經》報導！闖辦公室潑尿 犯嫌赴派出所坦承犯案
《日本經濟新聞》日前報導指稱，台灣有9成退役軍官都「赴中賣情報」，共碟太多導致總統蔡英文至今無法掌控軍隊。報導一出，引發各界熱議，而日經新聞社台北辦事處，在3日遭到一名男子潑尿，警方調查後發現，該男子為田山盛國，他去年也搶闖台北地檢署頂樓懸掛民進黨旗，今（4）日下午1時許，田山盛國前往松山分局民有派出所說明。
記者孫唯容/綜合報導
該報導指稱，「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」，更點出「9成退將赴中國出賣情資」，導致退輔會主委馮世寬痛罵「放他媽的屁」，更引發日經新聞社台北辦事處潑尿事件。
據了解，潑尿的男子為現年43歲的田山盛國，他曾在去年12月，闖入台北地檢署懸掛民進黨旗，也曾闖入媒體人周玉蔻的辦公室，毆打、啃咬工作人員，還持保溫瓶毆打對方；2天後，田山盛國還帶著一盒禮盒，前往「寶島聯播網」辦公室所在的大樓送給周玉蔻，隨後再打電話佯稱是「爆裂物」，最終查出是臭酸月餅。
3月3日田山盛國不滿《日本經濟新聞》報導，跑到日經新聞位於松山區的台北辦事處潑灑尿液，不過日經新聞並未提告，警方依規定通知田山前往派出所說明。
今天下午1點多，田山盛國前往松山派出所說明，他表示因為不滿報導有誤，才會潑尿以示不滿，警訊後依社會秩序維護法68條1項2款處罰，違者恐將面臨3日以下拘留，或者新台幣1萬2千元罰鍰。