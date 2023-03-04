《進擊的巨人》結局哭爆！她最後獻出心臟 2巨人相愛休戰

日本知名電視動畫《進擊的巨人》自2013年首播，經過10個年頭，完結篇確定會在2023年完結！第四季上集《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》已於今（4日）正式開播，下集預計秋季上線。在前篇中，變成「始祖巨人」的艾連，誓言殺死島上所有人，參雜巨人和人類的米卡莎、阿爾敏、萊納、馬可、里維等團隊，為了阻止艾連引發「地鳴」，雙方展開廝殺，過程再有成員喪命，情節引發觀眾鼻酸；此外還發生巨人之間的感情線，故事十分精彩。
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米卡莎、阿爾敏、萊納、馬可、里維、漢吉等人為了阻止艾連，聯手修復世上唯一的飛船，眼看速度跟不上巨人腳程，漢吉最後決定「帥一波」，將團長職位交接給阿爾敏，兵長里維亦尊重漢吉的決定，道別前對她講出經典台詞「獻出心臟吧」；但漢吉1人無法對抗數十萬名「城牆巨人」，最終於空中燃燒犧牲；死後的漢吉，到了天堂跟此前在戰役中犧牲的兵團會合，偉大的付出令觀眾鼻酸。
兩派人馬的比拚讓人看不下去，但過程也發生可愛環節！「女巨人」亞妮終於發現阿爾敏的真心，但亞妮想到現在不少人正在被巨人踩死，她卻在此跟阿爾敏談情說愛，決定為愛休戰，不跟阿爾敏踏上飛船抗戰；米卡莎原本不理解亞妮作為，但在看著亞妮望著阿爾敏，亞妮更說出「我想安穩地度過」，便理解對方心情。
《進擊的巨人 The Final Season完結篇-前篇》完整劇情可至Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、愛奇藝國際站、BILIBILI、Netflix收看。「後篇」最終大結局預定秋季上線。