嫌棄愛妻不生孩！黃國倫認做錯一事　緊牽寇乃馨道歉

藝人艾成的父母近來從馬來西亞到台灣，今（4）日也在與媳婦王瞳的陪伴下露臉，與黃國倫、寇乃馨和張芸京現身艾叻沙餐廳。寇乃馨日前在節目《小姐不熙娣》上，控訴遭黃國倫嫌棄不會開車、不會做菜，還不會「生小孩」，黃國倫事後也發文道歉，今天受訪時表示夫妻倆已溝通完畢，當時氣急才會那樣說話，但其實沒有惡意，強調：「不會生小孩是功能問題，我們不生小孩，是意願問題。」
記者侯家瑜/台北報導
黃國倫表示新聞曝光後，私訊收到許多女網友的指責，他再次聲明：「我沒有說她（寇乃馨）不會生小孩，我是說『妳又沒生小孩』。」寇乃馨也爆料當時還因為此事，被老公教育一個晚上，但她坦言老公只是不滿被誤會。黃國倫強調不會生小孩是功能問題，不生小孩是意願問題，而自己與老婆早有不生小孩的共識。
黃國倫無奈自己無辜中槍，也不斷請寇乃馨努力回想當時情境、原話，後來寇乃馨認輸，承認自己記錯話，而黃國倫還默默牽起寇乃馨的手，似乎想帶給老婆安心感，最後也真誠道歉：「我還是有錯，我不該刺激老婆。」寇乃馨則說夫妻倆相處模式就是相愛相殺，透過爭吵來維繫感情，黃國倫更開玩笑說：「我們創作音樂，生活太順遂，我們寫不出歌。」此外，夫妻倆也被問到關於宋逸民教會「藝起發光」一事，黃國倫則低調不答：「今天不談這個。」