好市多上架「愛迪達神鞋」！超殺價格曝 瘋傳2縣市才有
是什麼樣的鞋子讓好市多會員全都陷入瘋狂？近日好市多臉書社團瘋傳一雙運動品牌愛迪達的男鞋，而價格是1569元，結果備受矚目，由於該雙鞋似乎是相當不錯的質料，加上價格非常殺，讓不少會員想要趕快入手，不過根據目前各縣市會員回報，僅有新竹店以及內湖店有該鞋款上架。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書社團「好市多商品經驗老實說」管理員日前貼文表示「Costco新目擊！愛迪達GORE-TEX男鞋，這外型有一種日系感，這CP值有甜」並且附上完整情報。據了解，該款鞋全名為「ADIDAS MEN'S GTX SHOES 男戶外運動鞋」，尺寸有US8-11可供選擇，主打輕量立體針織鞋面具支撐力，GORE-TEX防水薄膜，網布透氣內裡、橡膠大底，ADIPRENE避震科技，每雙要價1569元。
然而貼文曝光之後，全台各地會員瘋狂求地點，結果發現目前回報僅有內湖店、新竹店才有，其他像是台中南屯店、高雄中華店、大順等店會員都回報到場沒看到；而有網友上網查詢該款鞋款網路售價，發現電商平台有的賣到2700元，結果在好市多只販售1569元，顯然是非常划算。
不少網友看完後紛紛回應「台北有人願意幫買嗎.....」、「這太便宜了吧，上次看不知道哪裡賣2600欸」、「尺寸只有8到11號，無緣了，小腳女生不能穿可惜」、「明天馬上帶我老公去買一雙好了，還蠻不錯看的」。而對於如果想買卻不知道自己縣市的門市是否有賣，也有人建議「直接打電話給客服，詢問品項號碼，可以幫查自己區域的店有沒有庫存貨上架，就不會白跑一趟」。