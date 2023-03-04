盤點演藝圈怨偶！汪小菲被爆最愛大S　王力宏新歌遭重錘

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汪小菲和大S當年僅見4次面就閃婚，在海南島舉辦世紀轟動演藝圈，沒想到疫情讓兩岸夫妻無法相見，以往的政治觀念、想法差異浮上檯面，感情產生變化，汪小菲屢次酒後失言，還和新歡張穎穎上酒吧玩樂，激怒個性剛烈的大S，選擇結束10年婚姻，祝福對方順利找到第二春。
原本以為雙方和平分手，沒想到大S再度閃婚舊愛具俊曄，讓汪小菲及母親張蘭氣炸，屢次在直播時消費前妻，在微博隔空交火，曬出婚姻協議書及豪宅貸款紀錄，汪小菲指責女方刷自己的卡，花錢不手軟，甚至非法用藥，讓大S一家人拚命澄清，忍不住反唇相譏他們為流量不擇手段，祝福他們餐廳生意火紅。不過，長期見證雙方交戰的狗仔葛斯齊，認為汪小菲最愛的仍是大S，才會關係糾纏不休。
王力宏新歌獲好評 李靚蕾再發聲痛批
經常放閃的金曲歌王王力宏和李靚蕾，2021年底突爆離婚，且自2019年就分居，讓外界跌破眼鏡，非圈內人的女方使出「蕾神之錘」，以數篇小作文重創前夫形象，由於海外與台灣兩地同時打官司，過程相當複雜，結果懸宕多年未決。王力宏年初復出，新歌《想見就能相見》獲得好評，再度引發前妻不滿，痛批對方消費家人，王力宏透過律師發聲明，透露前妻2度違反協議，李靚蕾不敢示弱，雙方律師函滿天飛，讓粉絲一頭霧水。
福原愛不守離婚協議 江宏傑無可奈何
福原愛和江宏傑這對桌球夫妻檔，原是人人稱羨的異國夫妻，俊男美女相當登對，沒想到5年婚姻因女方出軌畫上句點，加上疫情區隔，福原愛返日後，幾乎告別台灣市場，沒想到她去年低調來台帶走家人，竟未遵守協議，度過暑假後仍未回台，在法律鞭長莫及之下，江宏傑也莫可奈何。
黃嘉千16年婚變 夏克立痛訴異國人心聲
黃嘉千與加拿大籍夏克立16年婚變，竟爆出女方遭家暴的疑雲，週遭友人郎祖筠、竇智孔都為她抱不平，夏克立在演藝圈孤掌難鳴，加上語言不通，只能在社群平台上不斷轉發相關新聞訴苦，表達外國人面臨婚變時幾乎無計可施的心聲。
小甜甜不滿嫩夫動手 意外掀起教會風暴
女星小甜甜與年紀小13歲的嫩夫宋晉賢，因為意外懷孕選擇結婚，沒想到生子坐月子期間，老公經常顧著玩電動，卻不願意幫忙做家事，讓小甜甜抱怨連連，加上雙方工作收入差異大，家庭支出都由女方負擔，長期累積不滿，雙方產生肢體衝突，還牽扯到宋逸民領導的「藝起發光」教會，秉持勸和不勸離的原則，教友們好心的幫忙，竟成了家暴的幫兇，引發網友瘋狂辯論，後續王瑞玲更爆出教會涉及逃漏稅問題，一連串的風暴尚未平息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。