王仁甫疑在峮峮面前「暗指柯震東」 急搬出同姓男星擋刀
中視節目《飢餓遊戲》明（5）日起，連續2集推出特別企畫「流連往返的飢餓之旅第二彈」，本集由5位主持人推薦自己喜歡的南部景點，帶著節目來賓張文綺、賈斯汀、潘慧如、劉心語和旅日投手宋家豪等，到台南吃喝玩樂到屏東。過程中，王仁甫還借題發揮，暗指峮峮的緋聞對象柯震東，峮峮則是覺得好氣又好笑。
記者侯家瑜/綜合報導
宋家豪目前效力日本職棒東北樂天金鷲隊擔任投手，大部分時間都住在日本，本次難得回台就來《飢餓》報到，而被譽為最強外援投手的他，意外在遊戲中被大家發現竟是個「遊戲黑洞」，讓孫協志忍不住碎碎念：「錄影不講話、不說話沒關係，但要參與。」
第一站眾人來到王仁甫所推薦的「烤蚵吃到飽」，王仁甫表示這是他與峮峮第一次相遇的地方，孫協志才回了一句：「你們現在在蚵寮...」話都還沒說完，王仁甫就跳出來阻止，直呼：「現在在峮峮面前不要提『柯』。」意有所指地點名和峮峮傳緋聞的演員柯震東，但王仁甫隨後就趕緊打圓場，笑說：「上次柯有倫來了以後，就跟峮峮變成好朋友。」讓一旁的峮峮又氣又笑。
而許孟哲推薦的景點是一間有水豚君駐店的甜點店，一進到店裡，孫協志就少女心爆發，大喊：「許孟哲你推薦的太好，我超喜歡水豚君的。」與平常形象反差極大。針對景點，製作單位特別設計與水豚相關的活動，宋家豪、潘慧如、劉心語、許孟哲得先畫上眼線模仿水豚君，並把3顆橘子成功疊在許孟哲頭上才算成功。許孟哲畫完眼線後，蔡黃汝一看驚呼：「很像夏宇童！」但這話卻讓孫協志心生不悅：「怎麼可能像夏宇童？當然是夏宇童比較漂亮啊！」本集明（5）日晚間8點在中視《飢餓遊戲》播出，隔週六晚間8點中天娛樂台也能收看。