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中職／統一獅誓獅大會　林安可：別再問我怎麼回來了

▲統一獅今舉行「誓獅大會」(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅今舉行「誓獅大會」(圖/統一獅球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

統一獅一年一度有你真好同樂會是球迷最期待的盛會，今日(3/4)週六於南紡購物中心舉辦「2023年UNILIONS誓獅大會」，今年以不同方式呈現，活動現場邀請四位球星陳鏞基、胡金龍、唐肇廷、林安可，與UniGirls一同走秀展現新球衣及商品。率先登場的「金鏞」連線勾手放閃，展示猛獅英雄主題球衣，白橘相間的迷彩風格紋路就像獅子奔跑的鬃毛和兇猛的攻擊爪痕。胡金龍笑說：「穿上這件球衣，感覺自己都變年輕了。」接著出場的唐肇廷與Yuki走秀相當專業，身穿Hero白色T-SHIRT搭配頭巾。壓軸登場的林安可跟瑟七，則是展示統一獅年度口號「LIONS-UP」短T，平時喜歡釣魚的林安可提到最喜歡頭上戴的漁夫帽，之後去釣魚可以戴。

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展示完主題球衣及系列商品後，四位球星輪流在台上接受訪談。走過漫長復健路的唐肇廷，去年下半季傷癒歸隊，他分享：「季後和傑憲赴日訓練收穫很多，希望今年球季用得上，因為TAKE賢拜也退休了，相信在比賽後半段自己責任也會變得比較大，所以就是準備好自己面對新球季。」


未能正選經典賽中華隊的林安可，一拿到麥克風就宣告「不要再問我怎麼回來了」，讓在場的球迷笑聲不斷。林安可說：「去中華隊集訓期間，大家都是中職各隊好手還有旅外好手，看外面的世界再回來，覺得自己還不夠，回來要更努力」


誓獅大會的重頭戲當然就是新人舞蹈表演，統一獅去年選進的八位小獅，投手宋文華、林詔恩、尹柏淮、鄭副豪，以及野手黃勇傳、林培緯、潘磊、田子杰，全員到場換上灌籃高手球衣及高校制服裝扮秀舞技，一出場就使現場轟動。左投林詔恩跟內野手黃勇傳跳得最賣力，不練舞的林安可在一旁看，笑說兩位學弟蠻放得開。其中林詔恩更獲其他幾位選手公認跳最好，小宋宋文華爆料：「詔恩平時私下話很少，講話很小聲，但排練的時候就放很開，跳舞的時候比較像真的他。」最受好評的林詔恩結束表演換回球衣後，又變回害羞內向的樣子，他說：「因為練一天而已，一直忘記舞步，所以就放開來跳。」

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