社子島說明會爆拉扯衝突 陳椒華：要真溝通、停止說明會
台北市政府今（4）日在社子島召開申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會到場抗議不滿政策「柯規蔣隨」，台北市地政局長陳信良抵達後，因爆發拉扯追逐衝突，最後基於安全因素無法開會。對此，前往現場為社子島自救會發聲的時代力量立委陳椒華表示，說明會前應有真溝通基礎，要求停止召開說明會。
記者呂炯昌／台北報導
陳椒華表示，3月1日社子島自救會已前往市政府遞送陳情書、呼籲在落實社會溝通前停止會議，但蔣市府團隊仍執意舉行會議。自救會發言人李華萍指出，內政部過去曾要求台北市政府重新研議剔除原則跟聚落保留的問題，但市府完全沒有做，今天就想在沒有實質溝通基礎下，延續前任市府方案，召開說明會，今天社子島自救會前來杯葛是有理的。
陳椒華指出，今日上午陳信良回應媒體採訪時，接連稱社子島「環境這麼差」，態度可謂相當傲慢。對於居民來說，社子島有純樸的農村景色、緊密的鄰里關係、富有人情味的柑仔店，是他們溫暖的家，「若政府官員自己居住的地方被稱環境差，做何感想？」
陳椒華說，自救會表示，眾人也希望社子島發展、變得更好，但絕對不是用區段徵收 剝奪居民的家，也不是生態社子島這種自以為先進，實則不顧既有人文聚落、一律剷平重來的規劃模式。今日她到場協助發聲，正是希望蔣萬安市長團隊拿出 真溝通的誠意，不要重複柯市府的作法，繼續折磨社子島的居民及長輩。
陳椒華呼籲，請蔣萬安兌現選舉承諾，以最大誠意與同理來處理聚落保留，重啟由下而上的社會溝通。