南投補選不冷了！投票率可望超過4成　藍營估計午前25%

巷仔內／率領民進黨重新插旗南投　賴清德拚2024名正言順

▲賴清德帶領民進黨傾全力相挺，讓蔡培慧如虎添翼，成功翻轉南投艱困選區。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲賴清德帶領民進黨傾全力相挺，讓蔡培慧如虎添翼，成功翻轉南投艱困選區。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者黃宣尹／特稿

南投縣第二選區立委補選今（4）日晚間完成投開票，民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票勝出突圍成功，以1925票差距擊敗回鍋參選的老縣長、國民黨候選人林明溱，此為自2008年實施單一選區兩票制後，民進黨首度在此區插旗。黨內分析，賴清德指派中央團隊進駐、台北黨中央頻繁開記者會、青年部「國務青陪慧團」深入輔選、賴本人也親自到南投走了35個行程，加上蔡培慧努力不懈的感人故事，都是勝選的原因；此次是民進黨去年大敗後的第一場勝利，重新再站起來，也讓賴清德豎立領導威信，面對2024大選更有定於一尊之姿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賴清德手把手教蔡培慧打選戰，終局反敗為勝。（資料畫面／蔡培慧競總提供，2023.03.04）
▲賴清德頂著腰傷輔選蔡培慧，不分大小場都一樣用盡全力。（圖／蔡培慧辦公室提供）
此次南投立委補選，是副總統賴清德接任民進黨主席後的首戰，由於南投縣基本盤本就不利綠營，以致蔡培慧的選情起初並不被看好。不過，隨著賴清德指派黨副祕書長黃建嘉，率領黨中央12人團隊進駐協助新聞、文宣甚至組織工作後，蔡培慧的聲勢在選舉過程中逐漸看漲。

同時，賴清德領導的黨中央也幾乎每日都在鎂光燈焦點的台北舉行記者會，內容緊咬林明溱豪宅、護子以及過去擔任縣長的執政爭議，中央、地方完美配合，打得林明溱毫無招架之力；且民進黨青年部「國務青陪慧團」深入大街小巷輔選收到良好反饋，綠營選前就預估蔡培慧有望勝選。

此外，在蔡培慧獲得提名後，賴清德只要有公餘時間就到南投，228四天連假更有三天在南投，陪同蔡培慧走了超過30場選舉行程，即使日前微創手術的腰傷復發，仍用盡全力拉抬。賴清德、蔡培慧兩人走遍廟宇、村莊，不分大小場都用盡感情宣講，確實在南投基層發酵。

▲（圖／民進黨提供）
▲黃建嘉銜命率隊進駐南投一個月，最終打出漂亮一仗。（圖／民進黨提供）
▲針對林明溱連串爭議，民進黨今日再舉行記者會提出質疑。（圖／民進黨提供）
▲民進黨中央頻繁舉行記者會，針對林明溱連串爭議提出質疑，讓藍營毫無招架之力。（圖／民進黨提供）
據觀察，賴清德在跑遍南投的過程中，不只輔選，甚至還針對民進黨過往在南投不團結，以黨主席之姿向在地鄉親道歉，對比朱立倫、侯友宜、盧秀燕等國民黨大咖助選時只一昧攻擊民進黨、攻擊政府，賴清德的高度與政治能量都有顯著不同。

黨內分析，「賴主席」首戰告捷，在被視為艱困選區的南投打下勝仗，是民進黨自2022年縣市長選舉大敗後的首場勝仗，全黨總算成功止血，賴也大幅豎立領導威望；另外，隨著蔡培慧勝選，賴清德藉此凝聚南投綠營基層，民進黨2024總統初選將於本月13日登記，黨內評估，未來賴清德若正式成為民進黨總統候選人，南投的選票應可以在蔡培慧此次勝選的基礎上往上成長，面對2024大選，綠營更有定於一尊的態勢。

黨內輔選幹部表示，民進黨支持者需要一場勝利，南投縣民也想要改變政治文化。賴清德到南投7趟、走了35個行程全力輔選，成功整合各派系，也激起支持者的信心，再加上蔡培慧努力不懈的精神，也讓縣民感動，未來民進黨會更努力。

▲民進黨青年部持續深入南投大街小巷，期盼鄉親支持蔡培慧改變南投。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）
▲民進黨青年部深入南投大街小巷，當起蔡培慧分身拜票，收到熱烈反饋。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）
▲蔡培慧力拚翻轉南投艱困選區，支持者氣勢高昂。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）
▲在4萬5218名支持者力挺下，蔡培慧成功翻轉南投艱困選區。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）



更多「南投立委補選決戰」相關新聞。

與癌母登台發表勝選演說　蔡培慧感謝林明溱、賴清德

曝賴清德腰傷仍惦記蔡培慧　許立明哽咽謝南投人挺民進黨

率先破3萬票！蔡培慧開票一路領先　支持者齊聚總部嗨翻

72歲癌母上台幫駁空降！蔡培慧淚崩　要為南投爭一口氣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀