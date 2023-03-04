巷仔內／率領民進黨重新插旗南投　賴清德拚2024名正言順

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，賴清德領導的黨中央也幾乎每日都在鎂光燈焦點的台北舉行記者會，內容緊咬林明溱豪宅、護子以及過去擔任縣長的執政爭議，中央、地方完美配合，打得林明溱毫無招架之力；且民進黨青年部「國務青陪慧團」深入大街小巷輔選收到良好反饋，綠營選前就預估蔡培慧有望勝選。
此外，在蔡培慧獲得提名後，賴清德只要有公餘時間就到南投，228四天連假更有三天在南投，陪同蔡培慧走了超過30場選舉行程，即使日前微創手術的腰傷復發，仍用盡全力拉抬。賴清德、蔡培慧兩人走遍廟宇、村莊，不分大小場都用盡感情宣講，確實在南投基層發酵。
據觀察，賴清德在跑遍南投的過程中，不只輔選，甚至還針對民進黨過往在南投不團結，以黨主席之姿向在地鄉親道歉，對比朱立倫、侯友宜、盧秀燕等國民黨大咖助選時只一昧攻擊民進黨、攻擊政府，賴清德的高度與政治能量都有顯著不同。
黨內分析，「賴主席」首戰告捷，在被視為艱困選區的南投打下勝仗，是民進黨自2022年縣市長選舉大敗後的首場勝仗，全黨總算成功止血，賴也大幅豎立領導威望；另外，隨著蔡培慧勝選，賴清德藉此凝聚南投綠營基層，民進黨2024總統初選將於本月13日登記，黨內評估，未來賴清德若正式成為民進黨總統候選人，南投的選票應可以在蔡培慧此次勝選的基礎上往上成長，面對2024大選，綠營更有定於一尊的態勢。
黨內輔選幹部表示，民進黨支持者需要一場勝利，南投縣民也想要改變政治文化。賴清德到南投7趟、走了35個行程全力輔選，成功整合各派系，也激起支持者的信心，再加上蔡培慧努力不懈的精神，也讓縣民感動，未來民進黨會更努力。
更多「南投立委補選決戰」相關新聞。