金在中痴等台灣妹4年！一落地聽到對方已婚 心碎:別說了
韓團JYJ成員金在中相隔4年訪台，今（4日）在TICC舉辦演唱會，吸引2000名粉絲支持。他昨天先行舉辦簽名會，透露很多人跟他報告「結婚」、「生小孩」、「交到男朋友」等消息，裝失戀表示：「你們連4年都等不了.....」甚至嗆粉絲「老了」，讓台下又愛又恨，哭笑不得。此外，他也學了電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中的經典台詞「不敢相信」，讓粉絲HIGH到「不敢相信」。
記者陳雅蘭/台北報導
金在中開場就說：「4年沒見，老了4歲了，果然老了（指粉絲）。」他隨後火力全開，有話直說：「上了年紀的感覺，是你戴口罩也無法遮住的。」台下齊聲回應：「你好壞！」金在中就表示：「應該沒關係吧？我們是一起上了年紀耶！」
他提到昨天在台舉辦簽名會，聽了不少粉絲的故事，金在中說：「粉絲說不久前結婚了、有孩子了、有男朋友了，我等歐巴等太累了，只好嫁了。你們幹嘛跟我說這些故事？這不必跟我說吧！那我也要說，我也是啊！我等了4年才來台灣，我也等了很久，你們連4年都等不了...竟然...我的心好痛啊...早知道我就早點來！」
金在中希望粉絲以後能帶老公、男朋友一起追星、來看他，「我真的非常開心，相隔4年來到台灣為大家唱歌，我真的很開心！我好久沒來了，到了之後去觀光，雖然很久沒來，但好像沒有太多的改變」，他說完再度調侃粉絲說：「只有你們變老了這件事。」補槍完再緩頰：「我也是上了年紀啊！」跟粉絲相愛相殺。