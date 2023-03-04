台灣泳壇神童橫空出世　未滿10歲二破大會紀錄還囊括四金

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全國春季泳賽今重點擺在50仰之戰，去年才在國體全大運中創下全國紀錄25秒47並且達到亞運標的北市大國手「仰式王」莊沐倫，賽前教練許志傑就覺得非常有機會可以破全國，「我們平常訓練就有25秒25左右成績，正常要破應該沒問題。」許志傑說。
結果莊沐倫上午50仰預賽游出25秒74，下午決賽再飆出25秒57，但可惜只差0.1秒沒能打破自己保持的全國紀錄25秒47，莊沐倫賽後雖然在許多小小泳士包圍索要簽名合照下，但他坦承：「不滿意成績，還是有點小失望，本來是希望可以突破0.1至0.2秒，但沒想到最後卻是差0.1秒，平常都在詩欣館訓練，出來游的感覺都很怪。」莊沐倫最後才吐實說：「我不想拿生病當藉口，但確實在喉嚨痛、鼻塞中，但這不能是游不好的理由啦。」
連莊沐倫自己都覺得自己是特別「龜毛」的人，與其他人喜歡移訓，變換訓練環境的方式他都不愛，他說：「我就是喜歡那種以我為主的訓練環境，從去年全大運破全國後狀況就起起伏伏，這多少與我在去年底被調到國訓集訓有關，那2個月訓練狀況都不好，最後覺得不應該如此，自己就離隊又跑回學校訓練，也不想到日本移地訓練，還是習慣在自己環境中訓練。」
今場中另一個焦點是男子400自對決，全國紀錄保持者王星皓已經先赴馬來西亞備戰沒有參賽，改由師弟傅堃銘對上王冠閎，預賽傅堃銘還以4分06秒89優於王冠閎的4分07秒31；但下午決賽時，王冠閎在前100公尺就加速超前直至終點，最終以3分56秒97拿下第三金，傅堃銘以4分0秒37居次。
賽後，王冠閎還是滿意自已的表現，他說：「這成績比我個人最佳慢了兩秒左右，以這次賽事要拼成績感覺會比較難，像我今天上午一比完回去休息不到1小時就回來，下午賽事提前，還在陸上做熱身時就被叫去做檢錄，檢錄完才換泳褲，理論上若是國際賽絕對不會如此，但我就以自己的節奏來比，做好自己動作比完後再多衝幾趟，這也是一種蠻有效的訓練方式，這次比賽真的只是當做練習而已，成績只是其次。」
今反倒在年紀最小的10及以下歲級女子組有搶眼的成績，來自台南無限泳隊4月才要滿10歲的何康婗，今不只再添50仰、100蛙雙金，兩天下來已包辦4金外，今更在100蛙預賽游出1分20秒43，決賽再推至1分18秒66，兩度破了10歲以下分齡保持最久的紀錄，先前是由曾綾宣在15年前總統盃所創下的的1分23秒39紀錄。
何康婗父親何兆基也是從事游泳相關事業並身兼教練，何康婗幾乎從小就陪伴父親在泳池長大，何康婗父親何兆基說：「康婗在2020年第一次參加春季賽，當時不僅沒有獎牌更2次犯規遭取消資格，隔年才正式接受訓練，去年春季賽才終於拿到一銅，但這次就進步很多。」個性活潑外向的何康婗從去年開始接受每周五天跑步15分鐘、游3000至4000公尺的訓練量，何爸說：「康倪水感很好，再加上很有企圖心，從來不會喊累，而且能在比賽時認識很多的朋友也是她參加比賽的一大助力。」