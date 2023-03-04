T1／擦亮「大房東」招牌！曾文鼎單節送4火鍋　射日6連勝

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雙方易籃後，太陽團隊命中率也跟著回溫，靠著洋將萊斯（Rayvonte Rice）與「新科三分球王」盧冠軒接連在外線開火，將比分拉近至個位數。不過中信特攻面對太陽的反撲馬上做出調整，決勝節在「大房東」曾文鼎單節送出4次阻攻下，幫助球隊找回防守氣勢，不讓太陽有一舉超前的機會。在比賽白熱化階段，洋將金恩（Nick King）與艾德（Edgaras Želionis）挺身而出接管戰局，終場新北中信特攻以96比88有驚無險拿下勝利，保持本賽季主場不敗紀錄。
中信特攻今天多以替補陣容應戰，賽後談到年輕球員的表現，總教練李逸驊表示，「球隊目前戰績穩定，讓我們可以有磨練替補球員的機會，增加板凳深度也調節主力球員的狀態，是我們即將面對季後賽的首要目標。」李逸驊也提到，今天讓林秉聖與魏嘉豪來主導比賽，團隊還是要持續磨合，讓每一位球員上場都能產生好的化學效應。
今天在決勝節繳出4次阻攻，幫助球隊守下勝利的「大房東」曾文鼎，賽後表示，「雖然球隊贏球，不過太陽隊在下半場的反撲相當驚人，也凸顯我們球隊在領先狀態時，必須再更專注細節，是我們接下來要調整的地方。」本場比賽中信特攻拿下勝利後，下一場比賽將於明天（3/5）主場出戰桃園永豐雲豹。