謝金燕落淚講祕密「不是豬哥亮親生」 網友不買單稱難笑
實境節目《來吧！營業中》第二季「星之沙龍」將於今（4）日全台首播，最受到關注的是擔任藝術總監的謝金燕，將揭開與豬哥亮之間的問題。而稍早節目播出後，謝金燕在夥伴面前，脫口：「謝金燕不是豬哥亮親生的。」一旁的楊銘威、王子（邱勝翊）都瞪大了眼睛，不敢置信。
記者侯家瑜/綜合報導
昨節目舉辦記者會，謝金燕預告今晚會揭曉內心的祕密，笑說：「這個祕密曝光後，大家就會覺得，謝金燕跟豬哥亮一樣幽默。」王子也在一旁興奮地說：「當時攝影大哥、現場的工作人員都被嚇到。」果然謝金燕沒說錯話，今節目播出後，她先是在螢光幕前真情流露，哽咽跟大家說：「其實我不是我爸（豬哥亮）親生的，這是滿大的祕密吧？」後來就主動向大家敬酒，一旁的楊銘威瞪大眼睛不敢置信，修杰楷也說：「姐姐，我們只是在錄節目而已。」謝金燕忍不住笑場後，才又說：「我太認真了抱歉，我以為會很好笑。」原來是她只是開玩笑，可見幽默感遺傳爸爸。
節目播出後，也在PTT上掀起討論，有網友稱讚謝金燕在綜藝節目上的表現令人驚豔，不過對於她公開的祕密卻不怎麼買單，留言：「謝金燕這個真的很難笑」、「好尷尬喔」，不過也有人認為，因為楊銘威等人有露出驚訝的表情，還算有把現場氛圍Hold住。