被抓包！ChatGPT代寫「完美求職信」　1破綻遭雇主看穿

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Mandy Tang表示，這份求職信內容寫得非常工整，格式和內容都十分出色，而且很符合Mandy Tang的徵才需求，可說是「近乎完美」。
但Mandy Tang越看越不對勁，仔細一看發現，這份求職信似乎有些問題。Mandy Tang表示，這份求職信與他剛貼出的徵才內容非常相似，例如她開了5年的公司，求職信中也寫了一模一樣的內容。
隨後Mandy Tang想起有人曾說過現在應徵者會用ChatGPT來寫求職信，懷疑可能背後真有ChatGPT「搞鬼」，於是她親自實測，將自己的徵才消息貼給ChatGPT，讓AI幫忙寫一封求職信，沒想到得到的內容跟跟該求職信一模一樣，讓她非常驚訝。
最後Mandy Tang無視了那名應徵者，聘請了另外3名優秀人才。Mandy Tang對此表示，她並不反對應徵者利用運用ChatGPT協助自己撰寫求職信，但應該將ChatGPT寫的文章作為參考，並且結合自己的想法和訊息進行修改，而不是單純的「複製貼上」。
求職網站Talent.com營運副總裁布爾斯馬（Robert Boersma）表示，隨著擁有AI智慧的聊天機器人愈來愈盛行，有些特定用詞其實就更容易被抓包是透過聊天機器人所代寫。「如果你的求職信只會使用技術性詞彙，言句空泛，缺乏深度和個性，即使结構合理但缺乏微小細節，那麼招聘人會很有可能看出這是一封AI寫成的求職信。」