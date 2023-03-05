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被抓包！ChatGPT代寫「完美求職信」　1破綻遭雇主看穿

▲有求職者利用ChatGPT「偷吃步」寫求職信，卻被雇主發現，工作因此泡湯。（圖／美聯社／達志影像）
▲有求職者利用ChatGPT「偷吃步」寫求職信，卻被雇主發現，工作因此泡湯。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由美國OpenAI公司推出的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT在去年底橫空出世後，隨即在全球各地引爆熱潮。ChatGPT就宛如百科全書，可以幫忙解答、翻譯，甚至從寫程式、寫作文到寫履歷，幾乎都能快速給出答案。不過近日有國外企業雇主表示，她收到了一份「近乎完美」的求職信，後來發現這竟然是由ChatGPT代筆，讓他笑道「別直接複製貼上吧」。

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根據《商業內幕》（Business Insider）報導，一名本身是健身教練的國外企業雇主Mandy Tang，在求職平台上貼出了徵才消息之後，約莫過了5分鐘就收到回信。

Mandy Tang表示，這份求職信內容寫得非常工整，格式和內容都十分出色，而且很符合Mandy Tang的徵才需求，可說是「近乎完美」。

但Mandy Tang越看越不對勁，仔細一看發現，這份求職信似乎有些問題。Mandy Tang表示，這份求職信與他剛貼出的徵才內容非常相似，例如她開了5年的公司，求職信中也寫了一模一樣的內容。

隨後Mandy Tang想起有人曾說過現在應徵者會用ChatGPT來寫求職信，懷疑可能背後真有ChatGPT「搞鬼」，於是她親自實測，將自己的徵才消息貼給ChatGPT，讓AI幫忙寫一封求職信，沒想到得到的內容跟跟該求職信一模一樣，讓她非常驚訝。

最後Mandy Tang無視了那名應徵者，聘請了另外3名優秀人才。Mandy Tang對此表示，她並不反對應徵者利用運用ChatGPT協助自己撰寫求職信，但應該將ChatGPT寫的文章作為參考，並且結合自己的想法和訊息進行修改，而不是單純的「複製貼上」。

求職網站Talent.com營運副總裁布爾斯馬（Robert Boersma）表示，隨著擁有AI智慧的聊天機器人愈來愈盛行，有些特定用詞其實就更容易被抓包是透過聊天機器人所代寫。「如果你的求職信只會使用技術性詞彙，言句空泛，缺乏深度和個性，即使结構合理但缺乏微小細節，那麼招聘人會很有可能看出這是一封AI寫成的求職信。」

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