別被陽光騙了！入夜驟降至12度 南部空氣品質「亮橘燈」
台灣今(5)日受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣。天氣風險公司分析師廖于霆表示，氣溫日夜溫差大，外出記得要用洋蔥式穿法，不要被外面的陽光騙了。今日白天北部高溫21度左右，中南部則在23-26度之間，東半部高溫21-23度。低溫各地則差不多，都在12-14度之間，民眾外出務必留意。
記者周淑萍/綜合報導
而從明(6)日開始，東北風減弱，各地仍是晴到多雲的穩定天氣，白天高溫回升，日夜溫差進一步拉大，各地早晚低溫12-17度，白天高溫北部可來到22度以上，中部22-25度，南部23-25度。東半部高溫21-23度。未來一週台灣都位於比較偏乾的環境中，降雨機率低，各地可見陽光，白天高溫緩慢回升到週六，建議可以好好把握這段天氣比較穩定的時間。下次比較明顯天氣變化，可能落在下週日，有到鋒面將通過，為台灣帶來陣雨，後續還有比較強的冷空氣南下，不過因為還有七天以上，變動度仍大。
廖于霆分析師也提醒，因為天氣穩定日照強，風速弱，臭氧濃度升高且不利於污染物擴散，造成南部的空氣品質不佳，來到對敏感族群不健康等級，而且下週連續幾天都會是類似情況，並請容易過敏的朋友注意預防，避免外出或是盡量配戴口罩再出門。