跟著坤達去滑雪！直擊Club Med新開幕北海道Kiroro Peak

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全新Club Med北海道Kiroro Peak行館，位在小樽市南部及札幌市西部之間的二世古邊緣，直接坐落於Kiroro雪場内。全包式假期服務提供免費分齡分級專業滑雪課程、精緻舒適住房、精緻三餐美食美酒、無限暢飲吧台和多元豐富的室內外非滑雪活動，如雪地健行、瑜伽、24小時健身房、G.O娛樂秀、主題派對等活動；最令客人讚賞的便捷註冊數位化服務，幫大家把雪具提前準備齊全在雪具收納櫃裡；滑雪累了就可以直接到OFURO大浴池享受露天風呂。
難怪連坤達都笑稱，入住後的唯一重點就是負責「吃喝玩樂，享受渡假」，距離上次滑雪快要五年前的他還說，一踏出雪村直接就是雪場，每天都有滑雪課程，滑飽滑滿。坤達分享他每天清醒先來一杯咖啡提神，在雪中拚搏再接著回到餐廳享受美食補充體力，「下午繼續衝」；還說如果累了，就直接秒回飯店躺平休息。
的確Club Med最享受的，便是無限享用的異國美食美酒吃飽喝飽，Kiroro Peak內的Otaru主餐廳，擁有西方和亞洲2個主題餐區提供全天異國美食自助餐，不只天天都能享用日本必吃的生魚片，還直接現殺一整尾鮪魚，提供極新鮮的刺身生魚片、散壽司等料理；以及道地鰻魚飯、天婦羅蕎麥麵、牛肉咖哩飯。並選用十勝牛肉烹製牛排，還有羊肩料理佐香草醬汁，甚至安排廚師現炒日式炒飯、現烤海鮮盤及現燙熱呼呼的冬陰功湯，備妥法式甜點、冰淇淋等點心，竟然連清酒都能隨你喝。還可前往位於Kiroro Grand本館的The Kaen燒肉主題餐廳，大啖北海道十勝牛肉燒烤。
Club Med北海道Kiroro度假村將分為兩期開幕，已經運行的Kiroro Peak行館，設有最低年齡限制、須年滿12歲才能入住，提供較高隱私的靜謐感；並將於今年2023年底再開幕Kiroro Grand本館，場地設計較大、並提供兒童俱樂部服務，會是接收也適合任何年齡人士的全客層服務。據業者統計，截至2月底與疫情前（2019）雪季相比，業績增長超過32%；目前推出的春雪假期約有40～50%限時優惠，即日起預訂4/1至5/6期間入住，食宿假期6折起，5天4夜（不含機票）每人3萬有找。
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