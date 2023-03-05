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跟著坤達去滑雪！直擊Club Med新開幕北海道Kiroro Peak

▲藝人坤達在IG上的滑雪帥照哪裡拍？《NOWnews今日新聞》跟著坤達的腳步，幫大家搶先開箱Club Med最新在北海道開幕的第3座滑雪度假村Kiroro Peak。（圖／翻攝自坤達IG）
▲藝人坤達在IG上的滑雪帥照哪裡拍？《NOWnews今日新聞》跟著坤達的腳步，幫大家搶先開箱Club Med最新在北海道開幕的第3座滑雪度假村Kiroro Peak。（圖／翻攝自坤達IG）

記者蕭涵云/台北報導

疫後大家都悶壞了，不少人搶著出國度假，藝人坤達也在IG上秀出前往北海道Club Med Kiroro Peak的滑雪帥照，興奮直喊「這邊的雪真的超級鬆軟！超級讚的啦❤️❤️❤️」，還透露Kiroro雪季超長，「我希望我今年可以再去一次！」各位粉絲巧遇坤達前，先來看看《NOWnews今日新聞》幫大家搶先開箱，Club Med最新在北海道開幕的第3座滑雪度假村Kiroro Peak。

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一踏進Club Med Kiroro Peak，便被歡樂起舞的服務人員G.O（Gentle Organizer）們熱情迎接，以當地少數民族阿伊努文化、融合東西方前衛設計的挑高The View主吧台，可飽覽窗外近180度的開闊雪場景緻。融合日本傳統藝術「書道」設計的圖騰，從大廳延伸至餐廳及客房，床頭上大大的「夢」字手繪成亮點；溫馨木造客房不只能透過獨特窗景賞雪，更有道地榻榻米的起居室房型及私人風呂浴缸，搭配鮮豔蘇格蘭格紋的抱枕與沙發，沈浸時髦又溫暖的冬季度假氛圍，絕對讓人忍不住一直拍照停不下來。

全新Club Med北海道Kiroro Peak行館，位在小樽市南部及札幌市西部之間的二世古邊緣，直接坐落於Kiroro雪場内。全包式假期服務提供免費分齡分級專業滑雪課程、精緻舒適住房、精緻三餐美食美酒、無限暢飲吧台和多元豐富的室內外非滑雪活動，如雪地健行、瑜伽、24小時健身房、G.O娛樂秀、主題派對等活動；最令客人讚賞的便捷註冊數位化服務，幫大家把雪具提前準備齊全在雪具收納櫃裡；滑雪累了就可以直接到OFURO大浴池享受露天風呂。

▲Club Med Kiroro Peak鄰近日本海，每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠！雪季長達160天，至5月初都能夠享受滑春雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲跟著坤達的腳步去滑雪！去年底才開幕的Club Med Kiroro Peak，雪季長達160天，可一路延續至5月初春天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲悠閒坐在Club Med Kiroro Peak大廳沙發，便可飽覽窗外近180度的開闊雪場景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲悠閒坐在Club Med Kiroro Peak大廳沙發，便可飽覽窗外近180度的開闊雪場景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
相較於鄰近的二世古雪場每日近3萬人潮，Kiroro雪場每日僅約3000人次，而且雪季長達160天，可一路延續至5月初春天；擁有23條初、中、高階滑雪道，滑雪空間既寬敞又舒適；進階玩家還可以嘗試更刺激的野雪（off-piste skiing）及山岳滑雪（Backcountry）活動。距離札幌新千歲機場約90分鐘車程的Club Med Kiroro Peak，出發至北海道百年歷史港城小樽也只要約40分鐘，還可以到堺町街上探訪百年玻璃名店、洋菓子名鋪及鄰近的余市蒸餾所（Nikka Whisky）等人氣景點。

難怪連坤達都笑稱，入住後的唯一重點就是負責「吃喝玩樂，享受渡假」，距離上次滑雪快要五年前的他還說，一踏出雪村直接就是雪場，每天都有滑雪課程，滑飽滑滿。坤達分享他每天清醒先來一杯咖啡提神，在雪中拚搏再接著回到餐廳享受美食補充體力，「下午繼續衝」；還說如果累了，就直接秒回飯店躺平休息。

的確Club Med最享受的，便是無限享用的異國美食美酒吃飽喝飽，Kiroro Peak內的Otaru主餐廳，擁有西方和亞洲2個主題餐區提供全天異國美食自助餐，不只天天都能享用日本必吃的生魚片，還直接現殺一整尾鮪魚，提供極新鮮的刺身生魚片、散壽司等料理；以及道地鰻魚飯、天婦羅蕎麥麵、牛肉咖哩飯。並選用十勝牛肉烹製牛排，還有羊肩料理佐香草醬汁，甚至安排廚師現炒日式炒飯、現烤海鮮盤及現燙熱呼呼的冬陰功湯，備妥法式甜點、冰淇淋等點心，竟然連清酒都能隨你喝。還可前往位於Kiroro Grand本館的The Kaen燒肉主題餐廳，大啖北海道十勝牛肉燒烤。

▲房內「夢」字手繪也吸引坤達自拍合照。Club Med Kiroro Peak更有道地榻榻米的起居室房型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲房內「夢」字手繪也吸引坤達自拍合照。Club Med Kiroro Peak更有道地榻榻米的起居室房型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在自己房內看著窗外夢幻雪景，一邊泡湯甚是享受。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在自己房內看著窗外夢幻雪景，一邊泡湯甚是享受。（圖／記者蕭涵云攝）
每天晚餐後登場的G.O娛樂秀，在Kiroro Peak看到白天認真的滑雪教練、客房經理等G.O，搖身一變成為歌舞秀dancers，精彩的體操競技、或逗趣帶動韻律舞表演，都難不倒他們；還有繽紛的螢光派對，節奏感超嗨的音樂讓每位旅客都樂翻天，在臉上畫起各種顏色的圖騰，隨音樂自在跳舞。偷偷透露，這兒的吧檯副理調的酒相當好喝，來自中國的Don可是聽得懂「妹酒」，不一會兒就調出顏色漂亮好看、還有水果裝飾，且酒味不會太重的夢幻調飲；更不用說無時無刻都喝得到的熱紅酒，超適合在雪景裡來上一口暖暖身。

Club Med北海道Kiroro度假村將分為兩期開幕，已經運行的Kiroro Peak行館，設有最低年齡限制、須年滿12歲才能入住，提供較高隱私的靜謐感；並將於今年2023年底再開幕Kiroro Grand本館，場地設計較大、並提供兒童俱樂部服務，會是接收也適合任何年齡人士的全客層服務。據業者統計，截至2月底與疫情前（2019）雪季相比，業績增長超過32%；目前推出的春雪假期約有40～50%限時優惠，即日起預訂4/1至5/6期間入住，食宿假期6折起，5天4夜（不含機票）每人3萬有找。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲Club Med的自助Buffet餐廳，擁有眾多現點現做料理、精緻排餐，無限享用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med的自助Buffet餐廳，擁有眾多現點現做料理、精緻排餐，都能無限享用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天天都能享用道地日式生魚片、咖喱飯、天婦羅蕎麥麵，還有各式排餐與法式甜點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天天都能享用道地日式生魚片、咖喱飯、天婦羅蕎麥麵，還有各式排餐與法式甜點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全包式假期服務的美食美酒也相當有誠意，現殺整尾鮪魚，提供極新鮮刺身生魚片、散壽司等料理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全包式假期服務的美食美酒也相當有誠意，現殺整尾鮪魚，提供極新鮮刺身生魚片、散壽司等料理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲餐廳相當寬敞舒適，碩大窗景還正對滑雪場內，能看著大家滑雪的身影和美景用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲餐廳相當寬敞舒適，碩大窗景還正對滑雪場內，能看著大家滑雪的身影和美景用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med全包式假期服務，提供免費分齡分級專業滑雪課程。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med全包式假期服務，提供免費分齡分級專業滑雪課程。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雪村內皆有裝備完善的租借服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雪村內皆有裝備完善的租借服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲能提前網路預約的便捷註冊數位化服務，幫大家把雪具準備齊全在雪具收納櫃裡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲能提前網路預約的便捷註冊數位化服務，幫大家把雪具準備齊全在雪具收納櫃裡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲自備滑雪用具的專業滑雪客，也能利用宅急便服務，將裝備寄送到Club Med。（圖／記者蕭涵云攝）
▲自備滑雪用具的專業滑雪客，也能利用宅急便服務，將裝備寄送到Club Med。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專業滑雪客能在Kiroro Peak享受夜滑，延長滑雪時間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲專業滑雪客能在Kiroro Peak享受夜滑，延長滑雪時間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med提供免費分齡分級專業滑雪課程，從穿戴裝備到初上雪道都是手把手教學，非常適合享受滑雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med的免費分齡分級專業滑雪課程，從穿戴裝備到初上雪道都是手把手教學，非常適合享受滑雪樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med Kiroro Peak的G.O各個都是舞蹈高手，歡樂迎接旅客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Club Med Kiroro Peak的G.O各個都是舞蹈高手，熱情迎接旅客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲白天教學的滑雪教練、客房經理等G.O，晚上還上演華麗歌舞秀表演。（圖／記者蕭涵云攝）
▲白天教學的滑雪教練、客房經理等G.O，晚上還上演華麗歌舞秀表演。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吧檯副理Don的調酒相當好喝，讓不少人在主吧台流連忘返。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吧檯副理Don（圖左）的調酒相當好喝，讓不少人在主吧台流連忘返。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只用餐能享用清酒及紅白酒，吧台現點特調也不容錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只用餐能享用清酒及紅白酒，吧台現點特調也不容錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雖然Kiroro Grand本館還沒開，但The Kaen燒肉主題餐廳已可享用十勝牛肉燒烤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雖然Kiroro Grand本館還沒開，但The Kaen燒肉主題餐廳已可享用十勝牛肉燒烤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲位於Kiroro Grand的The Kaen燒肉主題餐廳，可大啖北海道十勝牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲The Kaen燒肉主題餐廳的基本套餐也涵蓋在全包費用內，想吃高檔一點，也可自費點用日本和牛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲襯著雪景泡湯，是不少民眾造訪日本一定要享受的體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲襯著雪景泡湯，是不少民眾造訪日本一定要享受的體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Otaru主餐廳菜色餐餐不重複，大啖生魚片、吃著十勝牛排、或喝上熱呼呼的道地冬陰功，都是一大享受。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Otaru主餐廳菜色餐餐不重複，大啖生魚片、吃著十勝牛排、或喝上熱呼呼的道地冬陰功，都是一大享受。（圖／記者蕭涵云攝）

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