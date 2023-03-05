蔥油餅闆娘沒搓鈔！沈政男慢速回放批爆料者：糟糕的公審

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除了慢速再三檢視，另一個非刻意為之的明證，則是後來老闆娘與客人滿地找鈔票，好不容易才在桌子底下找到。沈政男認為，如果老闆娘經常用相同手法反覆騙人，地上應該不只一張鈔票。至於爆料者表示當時老闆娘找錢時說「少了一百元」，被解讀成若老闆娘以為客人只給兩張百鈔，應該要說少20元才對。
沈政男反而認為這樣解讀「大錯特錯」，有心要A掉一張百元鈔，想誤導對方只有給兩張的話，才會故意說「少了20元」，但正因老闆娘沒有要欺騙，是根據先前印象已接下三百元，但找錢後卻發現手中只剩兩張百鈔，才會跟客人說少了一百元，「真的是讓人傻眼了，竟然網路上好多人的解讀是刻意搓掉鈔票。」
沈政男說，在台灣社會生活了50多年，從來沒聽說過小吃店老闆娘，會為了區區一百元，用這樣的手法騙人，「怎麼會在你們眼中，台灣變成這樣的社會？台灣社會，不是你們想像的那樣啦！」
沈政男也提到，前陣子有高中生在課堂上嗆老師，第一個動作也是錄影PO網，這是很糟糕的公審與爆料文化，也是許多年輕人處理生活爭議的方式，只會讓真相遠離、得不到正義，且若指控沒有根據，還可能觸法。沈政男說，「有圖有真相」這句名言十分可笑，後果就是許多人看到圖，就被鉤吊出心中的想像，用自己的投射來解讀真相。