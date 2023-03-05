民進黨蔡培慧翻轉南投勝選　許智傑分析勝選關鍵

南投縣立委補選在昨日落幕，最終由民進黨候選人蔡培慧成功勝選，擊敗甫卸任的南投縣長的國民黨候選人林明溱，綠營睽違近20年拿下南投縣立委，也被視為賴清德接任民進黨主席後重要一役。對此民進黨立委許智傑今（5）日分析勝選三關鍵，包括全黨團結輔選、深耕基層陸戰成功與候選人年輕、高學歷，形象清新與老縣長林明溱做出區別，也期待蔡培慧8個月後繼續連任，「讓台灣內地不一樣。」
記者陳威叡／台北報導
許智傑表示，認為本次補選蔡培慧能勝出原因有三，首先是民進黨全黨團結，黨內同志當蔡培慧替身認真輔選，其次是蔡培慧深耕地方勤跑基層、積極辦客廳會，陸戰大成功，最後是候選人年輕、高學歷、形象清新，與老縣長林明溱做出區別，也再次恭喜蔡培慧為南投爭一口氣，期待8個月後大選繼續連任，「讓台灣內地南投不一樣。」
而立委補選勝出是否被認為是民進黨止血，許智傑說，南投17年來首次勝選，是主席賴清德上任後的一大改變，也是逆轉民進黨氣勢的轉捩點，且賴清德非常認真輔選，全黨都動起來，才能打破藍綠板塊贏得補選勝利，但2024大選民進黨仍要小心謹慎，還有許多改革需要推動，包含物價上漲、提名人選、經濟復甦、房價問題、治安問題等，都是府院黨接下來必須面對的挑戰。
至於未來府院黨如何整合，許智傑表示，民進黨跟國民黨不同，總統提名不會因人設制度，因此還是必須遵守黨內提名制度，也呼籲加速提名時程，儘快確定提名人選，讓民進黨處於備戰狀態，才能更快整合，團結黨內迎向2024的勝利。