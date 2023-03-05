LINE也有ChatGPT！加好友發問開聊 實測這款免費更好用
近日最夯的科技話題就是ChatGPT AI聊天機器人，日本近日推出了ChatGPT AI聊天機器人的LINE帳號，用手機點選並掃描QR Code就能加入好友，雖為全日文但可以用中文問答，但有體驗次數上限，如果超過問答次數需要另外付費。如果民眾想要在手機上使用ChatGPT，更推薦日前由MixerBox推出的《MB 瀏覽器》APP，除了免費使用，介面為繁體中文，在回答上也更加詳細。
記者周淑萍/綜合報導
看好ChatGPT的便利性，日本開發出ChatGPT AI聊天機器人，在LINE上加入該機器人為好友後就能使用，目前為日文介面，但使用中文依舊能夠回答，支援連續對話，答覆內容正如同ChatGPT一樣採用聊天的方式，目前好友數已達16.8萬，人氣飆升相當快速！但其實有使用次數上限，如果想要無限次使用，需付費高級方案，月費是680元日幣（約152元台幣），年費是6800元日幣（約1527元台幣）。
如果想要免費使用AI聊天機器人，其實更推薦MixerBox推出的《MB 瀏覽器》App，日前導入ChatGPT AI聊天機器人，同時為全球首款繁體中文化的系統，同樣可以在手機上使用，全中文使用上更沒有語言障礙，且同樣支援連續對話，可透過系統自動判別上下文回應，還加入語音服務，目前為免費使用，若同為行動裝置使用，《MB 瀏覽器》App的使用體驗相較之下更佳。